Верховная Рада займется ТЦК: как будут расследовать преступления военкомов (видео)

Временная следственная комиссия при Верховной Раде будет расследовать нарушения законодательства работниками территориальных центров комплектования.

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Об этом сказал в комментарии изданию "Телеграф" народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов.

ВСК будет расследовать случаи незаконной мобилизации забронированных

Комиссия парламента не заменит украинские следственные органы, но займется изучением конкретных фактов преступлений военкомов. Депутаты пригласят лиц для пояснений обстоятельств и назначения всех экспертиз.

В ведении комиссии будут случаи незаконной мобилизации забронированных украинцев. Все собранные материалы направят органам правопорядка для принятия решений в соответствии с их компетенциями, объяснил Бакумов.

"Органы правопорядка должны принять меры: внести сведения в ЕРДР, открыть уголовное производство, принимать факты и показания, установленные в заседаниях следственной комиссии, приобщать их к материалам уголовного производства", — считает он.

Бакумов отметил роль Кабмина в этом процессе: правительство может принимать акты, привлекать к дисциплинарной ответственности и налагать взыскания.

"Это политический инструмент ответственности по результатам парламентского контроля", — заключил политик.

"Никто не голосовал за бусификацию": что грозит работникам ТЦК за нарушения закона?

Отметим, что Бакумов не первый раз говорит о необходимости привлечения военкомов к ответственности за преступления против украинцев. Нардеп заявлял, что Рада приняла закон об ужесточении мобилизации в Украине, но не голосовала за "бусификацию".

Политик утверждал, что сотрудники ТЦК не могут ограничивать права и свободы граждан. Полицейские могут применять физическую силу, спецсредства и оружие лишь в определенным законом случаях.

"Бусификация" стала следствием неумения военкомов выполнить мобилизационные задания профессионально. Существуют легальные способы побуждения граждан защитеать страну, уверен он.

Напомним, начальник Пологовского территориального центра комплектования Виктор Юрчук утверждал, что работа в ТЦК намного сложнее, чем воевать с оккупантами на фронте.

Фокус также описывал откровения начальника ТЦК в Ровенской области Юрия Ковалюка. Военком боится отпускать в ВСУ своего 22-летнего сына, ведь, по его словам, некоторые командиры отправили на смерть батальоны солдат.