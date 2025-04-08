Верховна Рада займеться ТЦК: як розслідуватимуть злочини військкомів (відео)

Тимчасова слідча комісія при Верховній Раді розслідуватиме порушення законодавства працівниками територіальних центрів комплектування.

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Про це сказав у коментарі виданню "Телеграф" народний депутат від "Слуги народу", член комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов.

ТСК розслідуватиме випадки незаконної мобілізації заброньованих

Комісія парламенту не замінить українські слідчі органи, але займеться вивченням конкретних фактів злочинів військкомів. Депутати запросять осіб для пояснень обставин і призначення всіх експертиз.

У віданні комісії будуть випадки незаконної мобілізації заброньованих українців. Усі зібрані матеріали направлять органам правопорядку для ухвалення рішень відповідно до їхніх компетенцій, пояснив Бакумов.

"Органи правопорядку мають вжити заходів: внести відомості до ЄРДР, відкрити кримінальне провадження, приймати факти й свідчення, встановлені в засіданнях слідчої комісії, долучати їх до матеріалів кримінального провадження", — вважає він.

Бакумов наголосив на ролі Кабміну в цьому процесі: уряд може ухвалювати акти, притягати до дисциплінарної відповідальності та накладати стягнення.

"Це політичний інструмент відповідальності за результатами парламентського контролю", — підсумував політик.

"Ніхто не голосував за бусифікацію": що загрожує працівникам ТЦК за порушення закону?

Зазначимо, що Бакумов не вперше говорить про необхідність притягнення воєнкомів до відповідальності за злочини проти українців. Нардеп заявляв, що Рада ухвалила закон про посилення мобілізації в Україні, але не голосувала за "бусифікацію".

Політик стверджував, що співробітники ТЦК не можуть обмежувати права і свободи громадян. Поліцейські можуть застосовувати фізичну силу, спецзасоби та зброю лише у визначених законом випадках.

"Бусифікація" стала наслідком невміння військкомів виконати мобілізаційні завдання професійно. Існують легальні способи спонукання громадян захищати країну, впевнений він.

Нагадаємо, начальник Пологівського територіального центру комплектування Віктор Юрчук стверджував, що робота в ТЦК набагато складніша, ніж воювати з окупантами на фронті.

Фокус також описував одкровення начальника ТЦК у Рівненській області Юрія Ковалюка. Військком боїться відпускати до ЗСУ свого 22-річного сина, адже, за його словами, деякі командири відправили на смерть батальйони солдатів.