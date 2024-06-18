Передача Італією Storm Shadow Україні: у МЗС прокоментували вміст пакета допомоги

За словами італійського дипломата Антоніо Таяні, Київ точно отримає від Риму додаткові батареї ППО Samp-T і рішення буде оголошено найближчим часом. Водночас, вартість пакета тримають у секреті.

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У новому італійському пакеті військової допомоги для України буде система протиповітряної оборони SAMP-T, однак інший вміст майбутніх поставок — поки що секрет. Деталями з цього приводу поділився міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає Sky TG24.

За його словами, про дев'ятий пакет допомоги для Києва буде оголошено незабаром під час засідання парламентського комітету з безпеки. Рим відправить українським військовим Samp-T , однак те, що ще буде знаходитися в пакеті, зараз зберігається в секреті. Те ж саме стосується і повної вартості вмісту.

"Єдине, що відомо, — це те, що для захисту неба над Україною буде відправлено оборонну батарею Samp-T", — заявив Антоніо Таяні.

У такий спосіб в італійському дипломатичному відомстві прокоментували інформацію про те, що Київ може отримати від Риму далекобійні ракети Storm Shadow.

Італійські ЗМІ напередодні заявили, що цей вид озброєння потенційно здатний завдати удару по російській території і тим самим значно підвищити бойові можливості українських захисників.

Остаточне рішення має бути ухвалене до саміту НАТО, який відбудеться вже 9-11 липня в американській столиці — Вашингтоні.

Нагадаємо, 14 червня повідомлялося, що очільник Пентагону Ллойд Остін закликав союзників збільшити постачання зброї в Україну, адже для цього настав ключовий момент. За його словами, російський президент Володимир Путін не має права вирішувати, яким чином пересунути кордони та анексувати територію свого сусіда, тому Києву потрібно допомогти.