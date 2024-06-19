Пошкоджено будівлі, є постраждалий: російські БПЛА атакували Львівську область (фото)

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в Малехові пошкоджено багатоповерховий житловий будинок і офісну будівлю. Було вибито 20 вікон.

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У ніч на 19 червня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе. Під ранок стало відомо, що безпілотники долетіли до Львівської області. Уже о 04:13 про приліт у Малехові написав мер Львова Андрій Садовий у Telegram.

За його словами, відомо про одного пораненого 70-річного чоловіка-охоронця. Його стан медики оцінили як середньої тяжкості. Чоловіка, як повідомив мер, забрала швидка.

Андрій Садовий про наліт дронів Фото: Скриншот

Пізніше Садовий повідомив, що в Малехові пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Було вибито 20 вікон.

"Пошкоджено офісне приміщення. Тут госпіталізували охоронця, про якого писали вище. Стан середньої тяжкості. У приватному секторі вибито вікна в 5 будівлях", — написав він.

Крім того, мер опублікував фотографії з місця подій.

Наслідки удару по Львівській області

Пізніше голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що під час першої нічної атаки на область постраждав 47-річний чоловік.

"У Малехові чоловік отримав різані рани. Медики надали йому допомогу на місці. Обійшлося без госпіталізації. Це те, що офіційно підтвердили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на 05:30", — зазначив Козицький.

Максим Козицький про наліт дронів Фото: Скриншот

Нагадаємо, 16 червня ЗС РФ скинули 500-кілограмову бомбу на пожежну частину і житлові будинки. Одного з рятувальників госпіталізували з пораненням. У ДСНС заявили, що Росія вчинила черговий злочин проти їхніх працівників.