Чому "війна дронів" в Азії буде відрізнятися від України, – The Economist

Сполученим Штатам треба створити широкий арсенал різних безпілотників, щоб краще обороняти Тайвань. Приміром може стати іранський "Шахед" чи український дрон, що знищив Су-57.

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Ще 20 років тому дрон на полі бою був рідкістю. У 2003 році під час війни в Іраці США мали лише 163 безпілотники, що дорівнювало 1% від усього парку літаків. Російсько-українська війна демонструє геть іншу роль БПЛА на полі бою. Вони стали домінувати. Проте їхнє застосування на Тайвані буде зовсім інакшим. Про це повідомляє The Economist.

Україна та РФ покладаються на безпілотники як для розвідки, так і для ударних місій. Багато з них є невеликими й дешевими. Професрока Військово-морського коледжу США Джахара Матісек каже, що в ЗСУ середній батальйон отримує понад 3000 дронів на місяць. Проте війна безпілотників над Тайванем, ймовірно, виглядатиме зовсім інакше.

Останні 10 років у світі домінували великі безпілотники, наприклад Reaper або Predator. Проте в російсько-українській війні великої ваги набули FPV-дрони та дрони-камікадзе. Тайвань міг би використовувати FPV, щоб знищити китайський десант на березі. США могли б задіяти тисячі більших дронів-камікадзе, щоб атакувати будь-який корабель у полі зори. І звісно ж БПЛА будуть використовуватися для розвідки та спостереження.

Проте проблема з FPV та квадрокоптерах у їхній дальності. Навіть Bayraktar TB2, який є більшим у класі, має дальність лише близько 300 км. А від Тайвані до американської бази на Окінаві понад 800 км. США треба більші кораблі, на яких будуть базуватися безпілотники, щоб скоротити відстань до Тайванської протоки. Альтернативою може бути розміщення БПЛА одразу на Тайвані, але Вашингтон може нервувати через реакцію Пекіну.

Аналітики радять США розробити широкий арсенал дронів, які були поширені в Україні. Якби Америка будувала безпілотник-камікадзе великої дальності, оптимізований для війни проти Китаю, це могло б початися з чогось схожого на іранський безпілотник Shahed-136, який Росія використовувала проти енергомережі та міст України, або подібні українські системи, які нещодавно знищили Су-57,

КНР має в цьому плані перевагу, бо він близько розташований до Тайваню, що дозволяє мати краще умови для створення дронів по співвідношеню ціна-вартість.

Нагадаємо, в Китаї створили штучний інтелект, який замінятиме офіцерів НВАК.