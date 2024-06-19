Тренд на більшу гармату і безекіпажну башту: що відомо про нові танки Leopard, Leclerc, K3 та KF51-U

На французькій виставці озброєнь дебютувало одразу чотири нових машини, які являють собою бачення західних та азійських виробників майбутнього танкобудування.

Related video

У Франції проходить оборонна виставка Eurosatory 2024, на якій виробники бронетехніки показали нові танки. Фокус підготував добірку, що відомо про нові бойові машини.

Leclerc Evolution — французьке бачення танків майбутнього

Французько-німецький конгломерат KNDS представив своє бачення французького танка Leclerc Evolution, який перебуває на стадії розроблення. Новий основний бойовий танк отримав низку особливостей і є проміжним рішенням між нинішніми машинами і майбутнім MGCS.

Leclerc Evolution має нову башту Ascalon ADT 140 зі 140-мм гарматою, але можна встановлювати і традиційні 120-мм. Танк є ілюстрацією бачення інтеграції майбутніх технологій у бронетехніки: інтеграція комплексу активного захисту, наявність штучного інтелекту, кібернетичні та гібридні програми.

Lecler Evolution Фото: Відкриті джерела

При цьому гармата у 120-мм є теж новою — зменшеною версією Ascalon, яка на стадії розроблення. Вона буде сумісна зі всіма стандартними натівськими боєприпасами.

Для захисту від безпілотників на башту встановили 30-мм автоматичну гармату ARX30 під боєприпаси з дистанційним підривом, щоб дрон можна було знищити без прямого влучання. Показаний прототип також має три контейнери для дронів-камікадзе. Ними екіпаж має атакувати ворожі цілі за межами дії гармати.

Попередня версія Leclerc мала три члени екіпажу, що відрізняло його від більшості західних танків з чотирма танкістами. Тепер Leclerc Evolution має четвертого члена екіпажа у правій стороні корпусу замість автомата заряджання.

Загалом відомо, що Leclerc Evolution у версії з гарматою на 120-мм важить близько 62 тонн, максимальна швидкість становитиме 68 км/год й запас ходу — 470 км.

Друге дітище KNDS — Leopard 2A-RC 3.0

Важливо

Нова епоха для Leopard 2. Конгломерат KNDS представив танк з безекіпажною баштою

Група виробників KNDS складається з німецької KNW та французької Nexter Defense Systems представили танк Leopard 2A-RC 3.0. Ми вже розбирали детально новий танк. Серед його особливостей:

безекіпажна башта;

динамічний та активний захист;

зменшення членів екіпажу до 3 бійців, бо буде автомат заряджання;

гармата калібром 140 або 120-мм;

Leopard 2A-RC 3.0 матиме передову оптику, гармату і захист Фото: Rheinmetall

Leopard 2A-RC 3.0 так само є проміжним етапом до MGCS. Він матиме передову систему управління, яка дозволить уражати цілі за межами прямої відомості і під час руху. Для цього передбачається установка протитанкових ракет по типу NLOS.

Вага машини зменшиться до менше як 60 тонн, а також зменшиться висота до 2,44 метра. Для порівняння висота Leopard 2A7 по даху башти сягає 2,64 метра. Завдяки безекіпажній башті вразлива площа танка зменшилась на 30%.

Корейська еволюція — Next-Gen K3

Hyundai Rotem не відстає від європейських колег і вже показав прототип танка K-3. Він має кілька особливостей, серед яких безекіпажна башта. Загалом у світі однозначно намічається тренд на захищеність екіпажу й розміщення танкістів у передній частині машини у броньованій капсулі. Очевидною причиною цього є розвиток дешевих та ефективних FPV-дронів, які показали свою ефективність на російсько-української війни.

Концепт танка K3 Фото: Armyrecognition

Next-Gen K3 матиме 130-мм гармату, а також багатоцільові протитанкові керовані ракети з дальністю до 8 км. Опціонально на машину можна встановити дистанційно керовані кулемети калібром від 12,7 до 30 мм. Також для кращого захисту є комплекс активного захисту і композитне модульне бронювання. Корпус та башту додатково покрили камуфляжем для зменшення радіочастотного та інфрачервоного сліду.

Виробник інтегрував у танк алгоритми ШІ, щоб забезпечити повну ситуаційну обізнаність, а також високошвидкісний супутниковий звʼязок з можливістю створення пілотованих та безпілотних танків.

Rheinmetall — новітній KF51-U

Німецький оборонний гігант Rheinmetall представив своє бачення розвитку танків Leopard. Було представлено оновлену версію KF51-U, яка також отримала безекіпажну башту. Калібр гармати опціонально доступний у двох розмірах: 120 або 130-мм.

KF51-U - новий танк від Rheinmetall Фото: Rheinmetall

Інноваційна башта отримала назву CUT (Concept Uncrewed Turret). В неї розмістили автомат заряджання, що дозволило зменшити кількість членів екіпажу до трьох осіб. Боєкомплект сягає 25 снарядів. Також в башті інтегровано кулемет калібром .50 й трьохствольний кулемет Rheinmetall RGM765. Другий потрібен для боротьби з дронами. Три стволи дозволяють забезпечити достатню щільність вогню.

Rheinmetall інтегрує найсучаснішу оптику всередині і систему управління вогнем, яка дозволяє незалежно спостерігати одразу за кількома цілями.