Правоохоронці передали ЗСУ конфісковані комплектуючі до ППО на 13 млн грн (фото, відео)

Деталі до артсистем зберігалися на складі топменеджера компанії, яка торгувала зброєю. Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Збройні сили України отримали понад 3,5 тис. комплектуючих для зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони та артилерійських систем. Про це інформує пресцентр Служби безпеки.

Як повідомляється, зазначене обладнання було вилучено з двох ангарів, які правоохоронці виявили на Київщині.

За даними слідства, склади належали одному з керівників місцевої компанії, яка займається торгівлею спеціалізованим обладнанням для ракетно-артилерійського озброєння та бронетехніки.

Комплектуючі до озброєння планувалося продати як необліковану продукцію без внесення даних до звітної документації, але завдяки оперативному реагуванню цю оборудку було завчасно заблоковано.

Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

У Нацполіції додали, що українська армія отримала запчастини та комплектуючі до ракетної та артилерійської техніки, ЗРК, систем ППО, пристроїв спостереження та прицілів на загальну суму 13,3 мільйона гривень.

Нагадаємо, у серпні минулого року правоохоронці викрили зазначених фігурантів на спробі продажу 80 танкових двигунів за втричі завищеною вартістю. Силові агрегати тоді також передали українським військовим.