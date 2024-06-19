Правоохранители передали ВСУ конфискованные комплектующие к ПВО на 13 млн грн (фото, видео)

Детали к артсистемам хранились на складе топ-менеджера компании, которая торговала оружием. Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Вооруженные силы Украины получили более 3,5 тыс. комплектующих для зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны и артиллерийских систем. Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности.

Как сообщается, указанное оборудование было изъято из двух ангаров, которые правоохранители обнаружили на Киевщине.

По данным следствия, склады принадлежали одному из руководителей местной компании, которая занимается торговлей специализированным оборудованием для ракетно-артиллерийского вооружения и бронетехники.

Комплектующие к вооружению планировалось продать как неучтенную продукцию без внесения данных в отчетную документацию, но благодаря оперативному реагированию эта сделка была заблаговременно заблокирована.

Сейчас продолжается расследование в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Нацполиции добавили, что украинская армия получила запчасти и комплектующие к ракетной и артиллерийской технике, ЗРК, систем ПВО, устройств наблюдения и прицелов на общую сумму 13,3 миллиона гривен.

Напомним, в августе прошлого года правоохранители разоблачили указанных фигурантов на попытке продажи 80 танковых двигателей по втрое завышенной стоимости. Силовые агрегаты тогда также передали украинским военным.