Варто сприймати як попередження: у МЗС Великобританії прокоментували візит Путіна до КНДР

З нагоди прибуття голови Кремля до Північної Кореї вулиці Пхеньяну прикрасили великими російськими прапорами й портретами президента РФ.

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Візит президента РФ Володимира Путіна до Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) разом із його неоднозначними сценами варто сприймати як попередження. Таку думку висловив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс.

"Химерні сцени з візиту Путіна до Північної Кореї слід сприймати як попередження. Нова вісь тиранії працює над тим, щоб підірвати наші свободи. Лише зміцнивши наші Збройні сили, ми зможемо їх стримати, але лейбористи хочуть залишити нас беззахисними, поки наші вороги тримають нас під прицілом", — стверджує міністр.

Відомо, що після прибуття до КНДР Путін разом з Кім Чен Ином проїхали в лімузині вулицями Пхеньяна. Все місто прикрасили великими російськими прапорами й портретами диктатора. Так, площа була заповнена, серед іншого, й дітьми, яких вдягнули у футболки з кольорами російського та північнокорейського прапорів.

Нагадаємо, що 18 червня російський лідер прибув з візитом до КНДР. Західні ЗМІ не виключають, що його поїздка може бути пов'язана з пошуком озброєння для війни. Зокрема Росія розглядає Північну Корею як джерело дешевої робочої сили. Крім того, на тлі візиту РФ розпочала великі навчання в Тихому океані.

Крім того, Путін уже пообіцяв, що РФ буде поглиблювати зв'язки з Північною Кореєю у сфері торгівлі та безпеки, а також підтримувати КНДР "у їхній боротьбі зі США".