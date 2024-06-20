Мобілізація в Україні: чи мають право доправляти насильно в ТЦК, — Міноборони

У Міноборони заявили, що адміністративне затримання громадянина поліцейським може відбуватися в присутності уповноважених представників ТЦК.

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Право на адміністративне затримання і доставку громадянина в ТЦК мають тільки поліцейські. Про це повідомили в Міністерстві оборони в коментарі "РБК-Україна".

Повідомляється, що уповноважені представники ТЦК прав на адміністративне затримання та доставку громадянина до Територіального центру комплектування не мають.

При цьому, як заявили представники Міністерства оборони, під час воєнного стану військовослужбовці ТЦК вживають заходів разом із поліцейськими до адміністративного затримання тих громадян, які відмовляються від отримання повісток або порушують правила військового обліку.

У матеріалі йдеться, що адміністративне затримання громадянина поліцейським може відбуватися в присутності уповноважених представників ТЦК. Крім того, законодавство не забороняє законом доправляти громадянина, якого затримав поліцейський, на транспортному засобі ТЦК за умови, що в машині перебуває представник поліції.

Також у Міноборони заявили, що процес оновлення персональних даних громадянами України та загальна мобілізація тривають одночасно. Вони не впливають один на одного. Мобілізаційні заходи тривають у звичайному режимі.

Нагадаємо, у Раді спростували слова нардепа про ймовірність демобілізації восени. Так, воїнів, які перебувають на фронті, навіть попри посилення мобілізаційного ресурсу, навряд чи очікує "звільнення" з лав ЗСУ найближчим часом.

Також нардеп Максим Павлюк розповів, чи писатимуть "доноси" на ухильників. За його словами, цивільні військовозобов'язані не перебуватимуть у полі зору військової поліції. Орган працюватиме в ТЦК, військових навчальних закладах і підрозділах.