"Це неправда": у Раді спростовують слова нардепа про ймовірність демобілізації восени

Воїнів, які знаходяться на фронті, навіть попри посилення мобілізаційного ресурсу, навряд чи очікує "звільнення" з лав ЗСУ найближчим часом.

Related video

Народна депутатка, заступниця голови Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла спростовує, що бійців Збройних сил чекає демобілізація. Такий висновок можна зробити з її коментаря під дописом блогера Євгенія Прокопишина.

Блогер не виключає, що оскільки темпи мобілізації суттєво зросли, то можливо з осені відбудеться часткова демобілізація або ж довготривала ротація.

"Час покаже", — написав він з приводу можливої демобілізації.

Важливо

Демобілізація до закінчення війни — це злочин, доведеться усім триматися, – Жорін (відео)

"Це неправда", — відповіла йому Мар'яна Безугла, підтвердивши, що мобілізація дійсно зросла, також має ефект рекрутинг.

Утім, за її словами, нардепи демобілізації для військових не розглядають. Вона пообіцяла окремо розповісти, що обговорювали у профільному комітеті.

Нагадаємо, 19 червня секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко заявляв, що Генштаб задовольняє кількість мобілізованих, яка перевищує очікування. І якщо такі темпи призову зберігатимуться до кінця літа, тоді можна буде вносити до Ради законопроєкт про демобілізацію.

У травні член комітету Олександр Федієнко розповідав, що Верховна Рада відмовилася від демобілізації військовослужбовців, оскільки на цій ідеї наполягало безпосередньо військове керівництво України.

У червні очільник профільного комітету Олександр Завітневич розповів, що зміна ситуації на фронті стала причиною того, що із законопроєкту про мобілізацію виключили питання демобілізації. За його словами, це була ініціатива головкома ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова.