"Это неправда": в Раде опровергают слова нардепа о вероятности демобилизации осенью

Воинов, которые находятся на фронте, даже несмотря на усиление мобилизационного ресурса, вряд ли ожидает "увольнение" из рядов ВСУ в ближайшее время.

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Народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая опровергает, что бойцов Вооруженных сил ждет демобилизация. Такой вывод можно сделать из ее комментария под сообщением блогера Евгения Прокопишина.

Блогер не исключает, что поскольку темпы мобилизации существенно выросли, то возможно с осени состоится частичная демобилизация или долговременная ротация.

"Время покажет", — написал он по поводу возможной демобилизации.

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"Это неправда", — ответила ему Марьяна Безуглая, подтвердив, что мобилизация действительно выросла, также имеет эффект и рекрутинг.

Впрочем, по ее словам, нардепы демобилизацию для военных не рассматривают. Она пообещала отдельно рассказать, что обсуждали в профильном комитете.

Напомним, 19 июня секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявлял, что Генштаб удовлетворяет количество мобилизованных, которое превышает ожидания. И если такие темпы призыва будут сохраняться до конца лета, тогда можно будет вносить в Раду законопроект о демобилизации.

В мае член комитета Александр Федиенко рассказывал, что Верховная Рада отказалась от демобилизации военнослужащих, поскольку на этой идее настаивало непосредственно военное руководство Украины.

В июне глава профильного комитета Александр Завитневич рассказал, что изменение ситуации на фронте стало причиной того, что из законопроекта о мобилизации исключили вопрос демобилизации. По его словам, это была инициатива главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова.