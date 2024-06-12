Не только Сырский: в "Слуге народа" рассказали, кто еще инициировал исключение демобилизации из закона

Народный депутат Александр Завитневич сообщил, что, кроме Главнокомандующего ВСУ, в парламент с соответствующей просьбой обратился министр обороны Рустем Умеров.

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Изменение ситуации на фронте стало причиной того, что из законопроекта о мобилизации исключили вопрос демобилизации. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" и глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в интервью "BBC News Украина".

По его словам, это была инициатива не только главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, но и министра обороны Рустема Умерова.

"Когда законопроект разрабатывался в 2023 году — тогда была одна ситуация на фронте. Когда уже было время его принятия — уже совсем другая ситуация", — пояснил Завитневич.

Парламентарий подчеркнул, что "было большое желание прописать демобилизацию", ведь во время поездок на фронт народные депутаты видели, что воевать более двух лет очень тяжело. Особенно это касается тех бригад, которые в силу разных обстоятельств не имели возможности сделать полноценную ротацию.

"Но, если бы мы это приняли, то в некоторых подразделениях опытные военные ушли бы из армии в один момент — представьте, что бы это было, если в этих подразделениях нет опытных, на кого тогда опираться? Поэтому риски были огромные", — отметил глава комитета по нацбезопасности.

Завитневич заявил, что Министерство обороны совместно с Генеральным штабом ВСУ сейчас работает над законопроектом, который все же установит сроки демобилизации. Но об этих сроках можно будет говорить через 2-3 месяца, проанализировав результаты мобилизации.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада проголосовала за законопроект №10449 о мобилизации. Из финальной версии документа исключили абзац о демобилизации.

13 апреля спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин заявил, что в Украине разрабатывают отдельный законопроект о демобилизации. На его разработку выделили 8 месяцев.

15 апреля народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая предположила, что демобилизации может вообще не быть до завершения войны.