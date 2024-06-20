На Закарпатті ввели обмеження не лише для чоловіків: що та в якій громаді заборонили

Тимчасові режимні обмеження запровадили в прикордонній смузі в низці територіальних громад. Вони не поширюються на посадовців, правоохоронців, військових, комунальників та медиків.

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У Закарпатської області ввели декілька додаткових тимчасових обмежень з метою посилення прикордонного режиму. Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України — Західний кордон у Facebook.

Тимчасові режимні обмеження були запроваджені в прикордонній смузі в межах Батівської, Косонської, Великобийганської, Берегівської, Вилоцької, Пийтерфолвівської, Королівської, Вишківської, Тячівської, Бедевлянської, Тересвянської, Солотвинської, Великобичківської, Рахівської, Богданської територіальних громад Берегівського, Хустського, Тячівського та Рахівського районів Закарпатської області.

Так, у межах прикордонної смуги забороняється:

з 22:00 до 05:00 провадження робіт, рух транспорту та перебування осіб поза межами населених пунктів та доріг, що відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до держкордону та не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через держкордон та між населеними пунктами;

зупинка транспорту на узбіччі доріг, поза встановленими автомобільними стоянками, що не пов’язана з технічними несправностями;

перевезення в авто зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів;

використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спецтехніці та транспорті спеціалізовано призначення або зареєстрованих у встановленому порядку;

використання та здійснення польотів легкомоторних літальних апаратів до закінчення воєнного стану.

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Ці обмеження не поширюються на посадових і службових осіб держорганів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, цивільного захисту, військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, працівників комунальних служб, екстреної (швидкої) медичної допомоги, суб’єктів державної та комунальної власності з метою виконання їхніх повноважень.

Нагадаємо, 9 червня на Закарпатті вантажівка з чорними військовими номерами незаконно перетнула українсько-угорський кордон. Авто рухалося через поле в напрямку кордону, транспорт не перебував на обліку військових частин та навіть не є військовим.

11 червня стало відомо, що 11 чоловіків доїхали до кордону на Закарпатті бусиком, пошкодили паркан та пробралися через кордон. Так, на кордоні з Угорщиною було виявлено покинутий бус Volkswagen.