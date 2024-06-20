ЗС РФ обстріляли критичну інфраструктуру України: постраждали 7 енергетиків

За даними компанії "Укренерго", на двох енергооб'єктах співробітники дістали травми різного ступеня тяжкості. Один із них перебуває у важкому стані.

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У ніч на 20 червня російські сили завдали сьомого з 22 березня масованого удару по енергооб'єктах України. Атака була комбінованою, з використанням ракет і дронів. У результаті було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Дніпропетровській і Донецькій областях, а також мережі обленерго в Київській області, постраждали енергетики. Про це в четвер, 20 червня, повідомили в пресслужбі НЕК "Укренерго".

Як розповіли в компанії, фахівці проводять огляд пошкоджень, і там, де це безпечно, вже розпочато аварійно-відновлювальні роботи. Енергопостачання в Дніпропетровській і Вінницькій областях було відновлено, тривають роботи з відновлення енергопостачання в Київській області.

Під час російських атак постраждали сім енергетиків на двох енергооб'єктах. Їх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості, водночас один із постраждалих перебуває у важкому стані.

Обмеження споживання

Через наслідки нічної атаки, з 11:00 20 червня збільшено обсяг заходів обмеження споживання електроенергії. Про те, як це вплине на графіки погодинних відключень у кожній області, можна дізнатися на офіційних сайтах обленерго та їхніх сторінках у соцмережах, зазначають в "Укренерго". Заходи обмеження діятимуть на всій території України до 24:00.

Основною причиною введення обмежень стали наслідки семи ракетних ударів по українських електростанціях. У компанії наголосили, що значні пошкодження не дають змоги виробляти достатню кількість електроенергії. Для подолання дефіциту залучають імпорт та аварійну допомогу з країн Європи, але цих заходів недостатньо для підтримання балансу в енергосистемі. Тому Диспетчерський центр "Укренерго" змушений застосовувати заходи обмеження споживання як для промислових, так і для побутових споживачів.

Обстріл України 20 червня

Збройні сили Росії в ніч на 20 червня атакували Україну ударними безпілотниками, що призвело до пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури в чотирьох областях країни.

Під ранок ударні дрони полетіли в Київську область і були перехоплені на підступах до столиці.