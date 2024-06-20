ВС РФ обстреляли критическую инфраструктуру Украины: пострадали 7 энергетиков

По данным компании "Укрэнерго", на двух энергообъектах сотрудники получили травмы различной степени тяжести. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Related video

В ночь на 20 июня российские силы нанесли седьмой с 22 марта массированный удар по энергообъектам Украины. Атака была комбинированной, с использованием ракет и дронов. В результате были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях, а также сети облэнерго в Киевской области, пострадали энергетики. Об этом в четверг, 20 июня, сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

Как рассказали в компании, специалисты проводят осмотр повреждений, и там, где это безопасно, уже начаты аварийно-восстановительные работы. Энергоснабжение в Днепропетровской и Винницкой областях было восстановлено, продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения в Киевской области.

Во время российских атак пострадали семь энергетиков на двух энергообъектах. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, при этом один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Ограничение потребления

Из-за последствий ночной атаки, с 11:00 20 июня увеличен объем мер ограничения потребления электроэнергии. О том, как это повлияет на графики почасовых отключений в каждой области, можно узнать на официальных сайтах облэнерго и их страницах в соцсетях, отмечают в "Укрэнерго". Меры ограничения будут действовать на всей территории Украины до 24:00.

Основной причиной введения ограничений стали последствия семи ракетных ударов по украинским электростанциям. В компании подчеркнули, что значительные повреждения не позволяют производить достаточное количество электроэнергии. Для преодоления дефицита привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы, но этих мер недостаточно для поддержания баланса в энергосистеме. Поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры ограничения потребления как для промышленных, так и для бытовых потребителей.

Обстрел Украины 20 июня

Вооруженные силы России в ночь на 20 июня атаковали Украину ударными беспилотниками, что привело к повреждениям объектов энергетической инфраструктуры в четырех областях страны.

Под утро ударные дроны полетели в Киевскую область и были перехвачены на подступах к столице.