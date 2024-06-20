Чоловікам надішлють повторну повістку в липні: адвокатка розповіла подробиці (відео)

За ігнорування виклику до ТЦК загрожує адміністративна відповідальність. За словами адвокатки Катерини Аніщенко, кримінальна настає тоді, коли чоловік пройшов ВЛК та не зʼявився за бойовою повісткою.

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Під час мобілізації військовозобовʼязаним громадянам від 18 до 60 років вручають повістки. В деяких випадках чоловіку можуть надіслати повторний виклик до ТЦК. Детальніше про це повідомила адвокатка Катерина Аніщенко в ефірі "Еспресо".

Коли можуть повторно вручити повістку

За словами Аніщенко, чоловіку можуть повторно відправити повістку, якщо:

особа не зʼявилася до ТЦК в зазначений час;

особа відмовилася від отримання повістки;

повістка надійшла до відділу ТЦК з відміткою працівника пошти про відмову особи або відсутність адресата за вказаною адресою.

Повторна повістка буде вважатися такою, яка надіслана на адресу задекларованого місця реєстрації чи проживання військовозобовʼязаного громадянина. В разі ігнорування другої повістки ТЦК робитиме запит до поліції з проханням здійснити адмінзатримання особи.

"Якщо дільничний відділу поліції не знайшов цього військовозобов'язаного чоловіка шляхом опитування сусідів, знаходження його фізично, то надалі ці матеріали збираються, і працівники ТЦК мають право, і скоріш за все, так і будуть робити — надсилати позовні заяви до суду, з метою накладення штрафів, а також заборони керувати транспортними засобами для таких військовозобов'язаних чоловіків", — сказала Катерина Аніщенко.

Коли настає кримінальна відповідальність за ігнорування повістки

Адвокатка зауважила, що кримінальна відповідальність настає для особи тоді, коли та пройшла ВЛК та не зʼявилася до військкомату за бойовою повісткою. До цього моменту ігнорування повістки вважається адміністративною відповідальністю.

"Саме в межах виконання рішення суду, яке буде встановлено за результатами виконання цього рішення, виконавча служба буде їх опрацьовувати. І відповідно також має право накладати іншого роду обмеження, арешти на карткові рахунки такого військовозобов'язаного, з метою стягнення цих 17 або 25 тисяч гривень, залежно від суми штрафу, яка буде накладена на військовозобов'язаного за рішенням суду", — додала Аніщенко.

Нагадаємо, адвокати Роман Сімутін та Катерина Аніщенко повідомили, що чоловіки можуть відмовитися від отримання повістки, якщо її вручають під час повітряної тривоги. Проте це не стосується того випадку, коли ТЦК вручає повістку в укритті.

Раніше речник Полтавського ОТЦК та СП Роман Істомін розповів, що після 16 липня чоловікам надсилатимуть повістки поштою. Для того, аби документ вважався врученим, особі не потрібно ставити свій підпис.