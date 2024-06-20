Мужчинам пришлют повторную повестку в июле: адвокат рассказала подробности (видео)

За игнорирование вызова в ТЦК грозит административная ответственность. По словам адвоката Екатерины Анищенко, уголовная наступает тогда, когда мужчина прошел ВВК и не явился по боевой повестке.

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Во время мобилизации военнообязанным гражданам от 18 до 60 лет вручают повестки. В некоторых случаях мужчине могут прислать повторный вызов в ТЦК. Подробнее об этом сообщила адвокат Екатерина Анищенко в эфире "Эспрессо".

Когда могут повторно вручить повестку

По словам Анищенко, мужчине могут повторно отправить повестку, если:

лицо не явилось в ТЦК в указанное время;

лицо отказалось от получения повестки;

повестка поступила в отдел ТЦК с отметкой работника почты об отказе лица или отсутствии адресата по указанному адресу.

Повторная повестка будет считаться такой, которая направлена по адресу задекларированного места регистрации или проживания военнообязанного гражданина. В случае игнорирования второй повестки ТЦК будет делать запрос в полицию с просьбой осуществить админзадержание лица.

"Если участковый отдела полиции не нашел этого военнообязанного мужчину путем опроса соседей, нахождения его физически, то в дальнейшем эти материалы собираются, и работники ТЦК имеют право, и скорее всего, так и будут делать — направлять исковые заявления в суд, с целью наложения штрафов, а также запрета управлять транспортными средствами для таких военнообязанных мужчин", — сказала Екатерина Анищенко.

Когда наступает уголовная ответственность за игнорирование повестки

Адвокат отметила, что уголовная ответственность наступает для лица тогда, когда оно прошло ВВК и не явилось в военкомат по боевой повестке. До этого момента игнорирование повестки считается административной ответственностью.

"Именно в рамках исполнения решения суда, которое будет установлено по результатам исполнения этого решения, исполнительная служба будет их обрабатывать. И соответственно также имеет право накладывать другого рода ограничения, аресты на карточные счета такого военнообязанного, с целью взыскания этих 17 или 25 тысяч гривен, в зависимости от суммы штрафа, которая будет наложена на военнообязанного по решению суда", — добавила Анищенко.

Напомним, адвокаты Роман Симутин и Екатерина Анищенко сообщили, что мужчины могут отказаться от получения повестки, если ее вручают во время воздушной тревоги. Однако это не касается того случая, когда ТЦК вручает повестку в укрытии.

Ранее представитель Полтавского ОТЦК и СП Роман Истомин рассказал, что после 16 июля мужчинам будут присылать повестки по почте. Для того чтобы документ считался врученным, лицу не нужно ставить свою подпись.