Змінять динаміку війни: F-16 уражатимуть літаки та ракети на території РФ, — The Guardian

За словами журналістів, з появою в українському небі винищувачів F-16 РФ діятиме стриманіше у своїх атаках на прикордонні райони.

Related video

На базі нідерландських ВПС у сільській місцевості генерал Арну Столлманн, командувач ВПС Нідерландів, заявив, що, згідно з його очікуваннями, цього літа винищувачі F-16 нарешті піднімуться в небо над Україною. Про це пише The Guardian.

"Орієнтовно цього літа, все йде за планом", — сказав він, стоячи перед двома старими F-16 в ангарі на базі, де проходить підготовка інструкторів українських ВПС.

Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія зобов'язалися надати Україні близько 80 винищувачів F-16 американського виробництва. Але запуск літаків у повітря відклали через затримки, пов'язані з доставленням та підготовкою.

Генерал розповів, що навчання пілотів і наземного персоналу управління літаком було непростим.

"Підготовка знадобилася не тільки пілотам, технікам і механікам теж були потрібні докладні інструкції. Ми надаємо комплексну підтримку в підготовці, щоб переконатися в тому, що вони зможуть обслуговувати літаки", — сказав він.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен також заявила, що перші постачання літаків в Україну очікуються цього літа. Але вона виступила проти критики з приводу затримок на тлі повідомлень про те, що Київ розчарований темпами підготовки пілотів.

"Я цілком і повністю розумію позицію України, вони хочуть якомога швидше... Ми реалізуємо проєкт настільки швидко, наскільки можемо, ми дійсно розширюємо наші можливості", — сказала Оллонгрен.

За її словами, F-16 справді набагато складніший, ніж літаки, які досі використовували українські ВПС

"Не можна просто перескочити через кілька етапів, потрібно пройти кожен етап, але ми також хочемо поставити їх якомога швидше", — додала вона.

Україна місяцями чекає на ці винищувачі та сподівається, що їхня поява в українському небі змінить динаміку війни та змусить Росію діяти стриманіше у своїх атаках на райони, розташовані ближче до кордону.

Авіаційний експерт і колишній український військовий льотчик Анатолій Храпчинський вважає, що росіяни будуть змушені змінити свою тактику.

"Ми зможемо більш ефективно вражати їхні літаки та ракети, і їм буде дуже складно продовжувати використовувати керовані авіабомби КАБ, які доводиться запускати на відстані від 50 до 70 км", — заявив він.

За словами радника ОП Михайла Подоляка, проти авіабомб навіть системи ППО не настільки ефективні, протистояти їм може тільки авіація. А у F-16 більша дальність польоту, ніж у російських МіГ і Су.

Міністр оборони Нідерландів заявив, що Україні нададуть дозвіл використовувати передані винищувачі для атак на території Росії за умови, що їхнє використання здійснюватиметься з оборонною метою і відповідатиме міжнародному праву. Про це заявили й представники Данії.

"Ми побачили, що Україні необхідно мати можливість наносити удари всередині Росії. В іншому випадку у РФ завжди буде перевага. Дозвіл Україні застосовувати зброю через кордон підвищить ефективність її військових дій", — сказала Оллонгрен.

Джастін Бронк, авіаційний аналітик з аналітичного центру RUSI, сказав, що літаки почнуть застосовувати тоді, коли "вони будуть тактично й оперативно готові — пілоти та наземна команда, а не на тій підставі, що "справи йдуть погано, нам потрібна політична перемога".

Авіаексперт — про винищувачі F-16 для України

За словами Бронка, тактика польотів на F-16 виявиться абсолютно новою для пілотів, які звикли до радянських МіГ-29 або Су-27.

"Ці літаки, як правило, літають з високим рівнем підтримки з землі, при цьому командири дозволяють запуск зброї, перебуваючи на базі в тисячах кілометрів від пілота. У пілотів F-16, навпаки, набагато більше автономії, і літаки та озброєння спроектовані з урахуванням цього", — сказав він.

Нагадаємо, що 17 червня Сирський розповів, як РФ готується до того, що Україна отримає винищувачі F-16.

Раніше повідомлялося, що, за даними видання Forbes, яке посилається на думку російських військкорів, військові РФ гинуть через російське ж "чудо-РЕБ". Українські оператори FPV-дронів сміються, пролітаючи над цими глушилками.