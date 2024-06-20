Изменят динамику войны: F-16 будут поражать самолеты и ракеты на территории РФ, — The Guardian

По словам журналистов, с появлением в украинском небе истребителей F-16 РФ будет действовать сдержаннее в своих атаках на приграничные районы.

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На базе нидерландских ВВС в сельской местности генерал Арну Столлманн, командующий ВВС Нидерландов, заявил, что, согласно его ожиданиям, этим летом истребители F-16 наконец-то поднимутся в небо над Украиной. Об этом пишет The Guardian.

"Ориентировочно этим летом, все идет по плану", — сказал он, стоя перед двумя старыми F-16 в ангаре на базе, где проходит подготовка инструкторов украинских ВВС.

Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия обязались предоставить Украине около 80 истребителей F-16 американского производства. Но запуск самолетов в воздух отложили из-за задержек, связанных с доставкой и подготовкой.

Генерал рассказал, что обучение пилотов и наземного персонала управлению самолетом было непростым.

"Подготовка понадобилась не только пилотам, техникам и механикам тоже были нужны подробные инструкции. Мы оказываем комплексную поддержку в подготовке, чтобы убедиться в том, что они смогут обслуживать самолеты", — сказал он.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен также заявила, что первые поставки самолетов в Украину ожидаются этим летом. Но она выступила против критики по поводу задержек на фоне сообщений о том, что Киев разочарован темпами подготовки пилотов.

"Я целиком и полностью понимаю позицию Украины, они хотят как можно скорее… Мы реализуем проект настолько быстро, насколько можем, мы действительно расширяем наши возможности", — сказала Оллонгрен.

По ее словам, F-16 действительно намного сложнее, чем самолеты, которые до сих пор использовали украинские ВВС

"Нельзя просто перескочить через несколько этапов, нужно пройти каждый этап, но мы также хотим поставить их как можно скорее", — добавила она.

Украина месяцами ждет эти истребители и надеется, что их появление в украинском небе изменит динамику войны и вынудит Россию действовать сдержаннее в своих атаках на районы, расположенные ближе к границе.

Авиационный эксперт и бывший украинский военный летчик Анатолий Храпчинский считает, что россияне будут вынуждены изменить свою тактику.

"Мы сможем более эффективно поражать их самолеты и ракеты, и им будет очень сложно продолжать использовать управляемые авиабомбы КАБ, которые приходится запускать на расстоянии от 50 до 70 км", — заявил он.

По словам советника ОП Михаила Подоляка, против авиабомб даже системы ПВО не столь эффективны, противостоять им может только авиация. А у F-16 больше дальность полета, чем у российских МиГ и Су.

Министр обороны Нидерландов заявил, что Украине предоставят разрешение использовать переданные истребители для атак на территории России при условии, что их использование будет осуществляться в оборонительных целях и будет соответствовать международному праву. Об этом заявили и представители Дании.

"Мы увидели, что Украине необходимо иметь возможность наносить удары внутри России. В противном случае у РФ всегда будет преимущество. Разрешение Украине применять оружие через границу повысит эффективность ее военных действий", — сказала Оллонгрен.

Джастин Бронк, авиационный аналитик из аналитического центра RUSI, сказал, что самолеты начнут применять тогда, когда "они будут тактически и оперативно готовы — пилоты и наземная команда, а не на том основании, что "дела идут плохо, нам нужна политическая победа".

Авиаэксперт — про истребители F-16 для Украины

По словам Бронка, тактика полетов на F-16 окажется совершенно новой для пилотов, привыкших к советским МиГ-29 или Су-27.

"Эти самолеты, как правило, летают с высоким уровнем поддержки с земли, при этом командиры разрешают запуск оружия, находясь на базе в тысячах километров от пилота. У пилотов F-16, напротив, гораздо больше автономии, и самолеты и вооружение спроектированы с учетом этого", — сказал он.

Напомним, что 17 июня Сырский рассказал, как РФ готовится к тому, что Украина получит истребители F-16.

Ранее сообщалось, что, по данным издания Forbes, ссылающегося на мнение российских военкоров, военные РФ гибнут из-за российского же "чудо-РЭБ". Украинские операторы FPV-дронов смеются, пролетая над этими глушилками.