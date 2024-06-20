Уже летом: истребители F-16 защитят Харьков от ударов КАБами, — The Guardian

В Нидерландах раскрыли сроки, в которые Украина получит первые самолеты F-16. Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что изменится с прибытием этих "птичек".

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Командующий военно-воздушными силами Нидерландов генерал Арнуд Столманн заявил, что уже примерно летом в небе над Украиной наконец появятся истребители F-16. Об этом известно из материала The Guardian от 20 июня.

"Я полностью понимаю украинскую позицию, они хотят сделать это как можно быстрее... Мы реализуем проект настолько быстро, насколько можем, мы действительно расширяем наши возможности", — заверила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Предполагается, что РФ будет пытаться уничтожить F-16 на аэродромах. Самолеты придется тщательно прятать и защищать противоракетными системами, чтобы избежать потерь сразу после их получения.

"По сравнению с МиГ-29, Су-27 и Су-25, F-16 может нести большую грузоподъемность вооружения, что соответствует мощности украинского тактического бомбардировщика Су-24. Кроме того, F-16 оснащен более мощной радиолокационной системой, которая может помочь смягчить недостатки радаров, которым Киев подвергся во время войны", — отметили в СМИ.

Бывший украинский военный летчик Анатолий Храпчинский спрогнозировал, что ВС РФ будут вынуждены менять тактику. Он объяснил, что после прибытия F-16 Силы обороны будут эффективнее нацеливаться на вражеские самолеты и ракеты.

Кроме того, по мнению эксперта, российским оккупантам будет трудно продолжать бомбардировки КАБами, которые запускаются с расстояния 50-70 километров. В издании подчеркнули, что это оружие Россия широко использовала в последнее время против Харькова. Враг запускает бомбы из собственного воздушного пространства. Ссылаясь на "многочисленные украинские источники", журналисты передали, что F-16 смогут защитить город от таких ударов.

"С F-16 мы можем достичь паритета в небе над Украиной и нанести серьезные потери российской авиации в приграничной зоне", — подчеркнул Храпчинский.

Напомним, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, где будут размещены истребители F-16.

13 июня военный аналитик Александр Коваленко рассказал, какие задачи самолеты F-16 смогут выполнять на разных направлениях.