F-16 от США будут размещены на территории Украины: смогут ли их защитить

Как отметил советник президента США Джейк Салливан, в случае угрозы Киев сможет применить предоставленные системы ПВО, включая те, что были переданы США, для уничтожения российских самолетов. Это касается даже тех, которые находятся в воздушном пространстве РФ.

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Истребители F-16, которые США предоставят украинским военным, будут размещены на территории Украины. Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью PBS.

Салливан отметил, что соглашение по безопасности между США и Украиной предусматривает размещение предоставленных самолетов F-16 непосредственно в Украине.

"И двустороннее соглашение о безопасности, которое подписали президент и президент Зеленский, подкрепляет эту мысль: мы хотим помочь Украине получить этот потенциал. Это должен быть потенциал, базирующийся в Украине", — заявил Салливан.

Как Украина будет защищать F-16 на своей территории

Советник президента США подчеркнул, что в случае угрозы Украина сможет использовать предоставленные системы противовоздушной обороны, включая те, что переданы США, для уничтожения российских самолетов. Это касается даже самолетов, находящихся в воздушном пространстве РФ.

"Мы ясно дали понять — и мы видели, как Украина делала это в течение последних двух лет — что они могут использовать системы ПВО, включая те, что поставляются Соединенными Штатами, чтобы убрать российские самолеты с неба, даже если эти российские самолеты находятся в российском воздушном пространстве, если они собираются обстрелять воздушное пространство Украины", — заявил Салливан.

Предшествующие события

Партнеры Украины в рамках авиационной коалиции планируют передать Вооруженным силам Украины десятки истребителей F-16. Передача будет осуществляться постепенно.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что Дания вскоре начнет поставки самолетов F-16.

Напомним, 15 июня немецкие журналисты писали, что ВСУ изменили стратегию перед прибытием американских истребителей F-16. Для бойцов важнее уничтожать российскую противовоздушную оборону, чем удерживать небольшие поселки на Донбассе.