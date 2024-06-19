F-16 від США будуть розміщені на території України: чи зможуть їх захистити

Як зазначив радник президента США Джейк Салліван, у разі загрози Київ зможе застосувати надані системи ППО, включно з тими, що були передані США, для знищення російських літаків. Це стосується навіть тих, які перебувають у повітряному просторі РФ.

Related video

Винищувачі F-16, які США нададуть українським військовим, будуть розміщені на території України. Про це повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю PBS.

Салліван зазначив, що безпекова угода між США та Україною передбачає розміщення наданих літаків F-16 безпосередньо в Україні.

"І двостороння угода про безпеку, яку підписали президент і президент Зеленський, підкріплює цю думку: ми хочемо допомогти Україні отримати цей потенціал. Це має бути потенціал, що базується в Україні", — заявив Салліван.

Як Україна захищатиме F-16 на своїй території

Радник президента США наголосив, що в разі загрози Україна зможе використовувати надані системи протиповітряної оборони, включно з тими, що передані США, для знищення російських літаків. Це стосується навіть літаків, які перебувають у повітряному просторі РФ.

"Ми ясно дали зрозуміти — і ми бачили, як Україна робила це протягом останніх двох років, — що вони можуть використовувати системи ППО, включно з тими, які постачають Сполучені Штати, щоб прибрати російські літаки з неба, навіть якщо ці російські літаки перебувають у російському повітряному просторі, якщо вони збираються обстріляти повітряний простір України", — заявив Салліван.

Попередні події

Партнери України в рамках авіаційної коаліції планують передати Збройним силам України десятки винищувачів F-16. Передача здійснюватиметься поступово.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що Данія незабаром почне постачання літаків F-16.

Нагадаємо, 15 червня німецькі журналісти писали, що ЗСУ змінили стратегію перед прибуттям американських винищувачів F-16. Для бійців важливіше знищувати російську протиповітряну оборону, ніж утримувати невеликі селища на Донбасі.