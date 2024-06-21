Україна матиме пріоритет у поставках ракет для Patriot і NASAMS: як це допоможе на практиці

У Пентагоні зазначили, що підставою для ухвалення цього рішення стало посилення атак РФ на об'єкти енергетичної інфраструктури України.

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Україна отримає від Сполучених Штатів пріоритет у постачанні ракет до систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS. Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону Патрік Райдер, пише українська служба "Голосу Америки".

За його словами, на практиці це буде означати, що постачання боєприпасів до цих систем до Києва буде відбуватися швидше.

"На практиці це означатиме, що запаси України будуть поповнюватись швидше, щоб надати їм змогу і надалі захищати свою критичну інфраструктуру та цивільне населення із наближенням зими", – наголосив він.

Разом з цим, відповідаючи на уточнююче запитання, чому ухвалення цього рішення відбулося лише тепер, представник міністерства оборони США зазначив, що на це вплинуло посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

"Росія знову намагається знищити українську енергетичну систему та інфраструктуру перед зимою, тому українці терміново потребують додаткових засобів протиповітряної оборони. Це те, про що також говорив міністр Остін. Тож пришвидшена поставка Україні додаткових ракет – це про виживання. Саме це спонукало до рішення змінити заплановані найближчим часом поставки критично важливих ракет до ППО для відправлення їх в Україну", – наголосив Райдер.

20 червня на засіданні вищої ради національної оборони Румунії під головуванням президента Клауса Йоганніса було схвалено передачу Києву системи протиповітряної оборони Patriot.

Водночас Сполучені Штати відмовилися від постачання ракет Patriot для протиповітряної оборони Швейцарії, віддавши пріоритет Україні.