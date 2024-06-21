РФ не зможе перемогти Україну, якщо Захід мобілізує свої ресурси для опору, — ISW

Стратегічна поразка ЗС РФ в Україні не загрожує суверенітету та територіальній цілісності Росії, але може вдарити по стабільності режиму Путіна, вважають в ISW.

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Росія не подужає Україну, якщо Захід допоможе і мобілізує усі свої ресурси для протистояння Кремлю. Таку думку у аналітичному звіті за 20 червня висловили аналітики американського Інституту вивчення війни.

"ISW продовжує оцінювати, що Росія не може перемогти Україну або Захід – і, швидше за все, програє, якщо Захід мобілізує свої ресурси для протистояння Кремлю", — йдеться в повідомленні.

Аналітики вважають, що ядерні загрози російського президента Володимира Путіна є частиною кампанії ядерного шантажу Кремля, спрямованої на те, щоб відрадити союзників України від рішучих зобов’язань подолати незаконне вторгнення Росії в Україну, і тому дуже малоймовірно, що вона призведе до фактичної ядерної ескалації.

"Стратегічна поразка Росії в Україні не загрожує суверенітету та територіальній цілісності Росії (але може загрожувати стабільності режиму Путіна)", — вважають в ISW.

Нагадаємо, що 17 червня голова РНБО Олександр Литвиненко припустив, що Путін може наказати застосувати тактичну ядерну зброю у випадку, коли армія окупантів буде розбита.

19 червня КНДР та РФ під час візиту до Північної Кореї президента РФ Володимира Путіна уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Серед пунктів — "негайне" надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї з країн.