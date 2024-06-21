РФ не сможет победить Украину, если Запад мобилизует свои ресурсы для сопротивления, — ISW

Стратегическое поражение ВС РФ в Украине не угрожает суверенитету и территориальной целостности России, но может ударить по стабильности режима Путина, считают в ISW.

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Россия не осилит Украину, если Запад поможет и мобилизует все свои ресурсы для противостояния Кремлю. Такое мнение в аналитическом отчете за 20 июня высказали аналитики американского Института изучения войны.

"ISW продолжает оценивать, что Россия не может победить Украину или Запад — и, скорее всего, проиграет, если Запад мобилизует свои ресурсы для противостояния Кремлю", — говорится в сообщении.

Аналитики считают, что ядерные угрозы российского президента Владимира Путина являются частью кампании ядерного шантажа Кремля, направленной на то, чтобы отговорить союзников Украины от решительных обязательств преодолеть незаконное вторжение России в Украину, и поэтому очень маловероятно, что она приведет к фактической ядерной эскалации.

"Стратегическое поражение России в Украине не угрожает суверенитету и территориальной целостности России (но может угрожать стабильности режима Путина)", — считают в ISW.

Напомним, что 17 июня глава СНБО Александр Литвиненко предположил, что Путин может приказать применить тактическое ядерное оружие в случае, когда армия оккупантов будет разбита.

19 июня КНДР и РФ во время визита в Северную Корею президента РФ Владимира Путина заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве . Среди пунктов — "немедленное" оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.