ЗСУ відбили в росіян позиції на Харківському напрямку: деталі від ISW (карта)

Попри заяви російських блогерів про захоплення окупантами нових позицій, американські аналітики не знайшли цьому підтвердження.

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Українські військові відбили частину позицій на північний схід від Вовчанська на Харківщині, а також просунулися вздовж вулиці Соборної, що у північній частині міста. Про це йдеться у новому звіті експертів американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики приводять слова одного з російських блогерів, згідно з якими армія РФ атакувала позиції ЗСУ уздовж вулиць Гоголя та Олеся Досвітного в центрі Вовчанська. Водночас в ISW зазначили, що не виявили фактів зміцнення російських позицій у цьому районі. На думку експертів, ЗСУ продовжують зберігати позиції в районі, попри попередні заяви Росії.

Крім того, блогер зазначив, що російські війська захопили дві будівлі на території Вовчанського агрегатного заводу. При цьому в ISW не виявили візуального підтвердження цього твердження.

Ще один російський блогер стверджував, що війська РФ займають позиції приблизно за 300 метрів від річки Вовча в районі Вовчанська, а інший — що окупанти просунулися на відстань до 1,55 км у напрямку селища Тихе. Водночас генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відбили атаки росіян неподалік Тихого. Ця заява підтверджує попередні російські повідомлення про те, що ЗСУ відвоювали цей населений пункт.

Тим часом представник української групи військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин наголосив, що з ранку 20 червня російські атаки в районі Вовчанська стали менш інтенсивними.

За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку ЗС РФ тричі за підтримки авіації намагалися взяти штурмом позиції ЗСУ в районі Вовчанська, Липців і Тихого. Однак всі атаки ворога виявилися безуспішними. Українські військові знищили ворожу ББМ, дві артилерійські системи, 22 БпЛА, два автомобілі, наземну станцію управління БпЛА та два склади з боєприпасами. До того ж пошкоджено два автомобілі, бронемашину і дві артсистеми окупантів.

Карта ISW Харківський напрямок

Раніше співзасновник DeepState Роман Погорілий повідомив, що російських військових заблокували на Агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області після їхньої спроби прорватися туди.

Крім того, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що влада регіону не пов'язує прорив російських військових з північного кордону на Харківщині з наявністю там оборонних укріплень.