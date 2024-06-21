ВСУ отбили у россиян позиции на Харьковском направлении: детали от ISW (карта)

Несмотря на заявления российских блогеров о захвате оккупантами новых позиций, американские аналитики не нашли этому подтверждения.

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Украинские военные отбили часть позиций к северо-востоку от Волчанска на Харьковщине, а также продвинулись вдоль улицы Соборной, что в северной части города. Об этом говорится в новом отчете экспертов американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики приводят слова одного из российских блогеров, согласно которым армия РФ атаковала позиции ВСУ вдоль улиц Гоголя и Олеся Досветного в центре Волчанска. В то же время в ISW отметили, что не обнаружили фактов укрепления российских позиций в этом районе. По мнению экспертов, ВСУ продолжают сохранять позиции в районе, несмотря на предыдущие заявления России.

Кроме того, блогер отметил, что российские войска захватили два здания на территории Волчанского агрегатного завода. При этом в ISW не обнаружили визуального подтверждения этого утверждения.

Еще один российский блогер утверждал, что войска РФ занимают позиции примерно в 300 метрах от реки Волчья в районе Волчанска, а другой — что оккупанты продвинулись на расстояние до 1,55 км в направлении поселка Тихое. В то же время генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны отбили атаки россиян неподалеку Тихого. Это заявление подтверждает предыдущие российские сообщения о том, что ВСУ отвоевали этот населенный пункт.

Между тем представитель украинской группы войск "Хортица" подполковник Назар Волошин отметил, что с утра 20 июня российские атаки в районе Волчанска стали менее интенсивными.

По данным Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении ВС РФ трижды при поддержке авиации пытались взять штурмом позиции ВСУ в районе Волчанска, Липцев и Тихого Однако все атаки врага оказались безуспешными. Украинские военные уничтожили вражескую ББМ, две артиллерийские системы, 22 БпЛА, два автомобиля, наземную станцию управления БпЛА и два склада с боеприпасами. К тому же повреждены два автомобиля, бронемашина и две артсистемы оккупантов.

Карта ISW Харьковское направление

Ранее соучредитель DeepState Роман Погорелый сообщил, что российских военных заблокировали на Агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области после их попытки прорваться туда.

Кроме того, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что власти региона не связывают прорыв российских военных с северной границы на Харьковщине с наличием там оборонительных укреплений.