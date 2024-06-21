У війні проти РФ Україна використала майже 40 зразків артилерії, — Міноборони
Серед перерахованих зразків американська РСЗВ HIMARS, західні САУ CAESAR і PzH2000, а також буксировані гаубиці М777.
Від початку повномасштабного вторгнення Збройних сил РФ Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації майже 40 зразків артилерійського озброєння, включно з реактивними системами, гаубицями й мінометами. Про це 20 червня повідомила пресслужба оборонного відомства.
Зазначається, що понад 10 із цих зразків було кодифіковано з початку 2024 року. При цьому значна кількість нового озброєння іноземного виробництва надійшла до українських підрозділів завдяки військово-технічній допомозі закордонних партнерів.
Серед кодифікованих і допущених до експлуатації в Міноборони виділили такі:
Реактивні системи залпового вогню.
- М142 HIMARS (США);
- М270 MLRS (США/Великобританія);
- RM-70 VAMPIRE (Чехія);
- MARS-II (Німеччина).
Самохідні гаубиці.
- CAESAR (Франція);
- KRAB (Польща);
- PzH2000 (Німеччина);
- М109 (США).
Буксировані гаубиці.
- М777 (США);
- L119 (Велика Британія).
Також українське Міноборони кодифікувало близько півтора десятка зразків мінометів різних калібрів. Майже половина з них була прийнята на озброєння цього року. Серед нових мінометів присутні як зразки, що надходять від закордонних партнерів, так і продукція вітчизняних виробників.
"Кодифікація та подальший допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО дає змогу закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України", — підсумували у відомстві.Важливо
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