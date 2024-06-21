В войне против РФ Украина использовала почти 40 образцов артиллерии, — Минобороны

Среди перечисленных образцов американская РСЗО HIMARS, западные САУ CAESAR и PzH2000, а также буксируемые гаубицы М777.

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С начала полномасштабного вторжения Вооруженных сил РФ Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации почти 40 образцов артиллерийского вооружения, включая реактивные системы, гаубицы и минометы. Об этом 20 июня сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Отмечается, что более 10 из этих образцов были кодифицированы с начала 2024 года. При этом значительное количество нового вооружения иностранного производства поступило в украинские подразделения благодаря военно-технической помощи зарубежных партнеров.

Среди кодифицированных и допущенных к эксплуатации в Минобороны выделили следующие:

Реактивные системы залпового огня.

М142 HIMARS (США);

М270 MLRS (США/Великобритания);

RM-70 VAMPIRE (Чехия);

MARS-II (Германия).

Самоходные гаубицы.

CAESAR (Франция);

KRAB (Польша);

PzH2000 (Германия);

М109 (США).

Буксируемые гаубицы.

М777 (США);

L119 (Великобритания).

Также украинское Минобороны кодифицировало около полутора десятков образцов минометов различных калибров. Почти половина из них была принята на вооружение в этом году. Среди новых минометов присутствуют как образцы, поступающие от зарубежных партнеров, так и продукция отечественных производителей.

"Кодификация и дальнейший допуск образца вооружения и военной техники отечественного производства к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НАТО, позволяет закупать его за средства из государственного бюджета для подразделений Сил обороны Украины", — подытожили в ведомстве.

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