ЄС через Арктику створить військово-транспортний коридор на тлі агресії РФ: що це означає

У проєкті беруть участь три скандинавські країни — Норвегія, Швеція та Фінляндія. Вони мають намір інвестувати в необхідну інфраструктуру для забезпечення швидкої та ефективної військової мобільності.

Related video

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре 20 червня заявив, що три скандинавські країни — Норвегія, Швеція і Фінляндія — домовилися про створення арктичного "військово-транспортного коридору" для перекидання особового складу і техніки до Фінляндії на тлі напруженості у відносинах із сусідньою Росією. Про це повідомляє видання The Defense Post.

За словами Стьоре, це важлива віха у сфері безпеки після нещодавнього вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Скандинавські країни, продовжив міністр, об'єднають зусилля, щоб забезпечити прохід у дедалі важливіший геополітичний регіон.

Разом вони виявлятимуть вузькі місця, оновлюватимуть необхідні правила та законодавство, а також інвестуватимуть у необхідну інфраструктуру для забезпечення швидкої та ефективної військової мобільності", — йдеться в заяві.

Оглядачі видання пишуть, що суворий арктичний регіон останніми роками набув геополітичного значення, оскільки танення льодів через глобальне потепління відкриває життєво важливі морські шляхи і ресурси.

Так, у березні НАТО також провела військові навчання в регіоні в рамках чотиримісячних навчань "Стійкий захисник" — найбільших маневрів військового альянсу під керівництвом США з часів Холодної війни.

Зі свого боку Росія нарощує свій потенціал в Арктиці, де базується найбільший в РФ потужний Північний флот, до складу якого входять численні підводні човни, оснащені ядерними боєголовками.

Важливо

Росія перекинула в Україну 80% військ, розміщених на кордоні з Фінляндією (знімки)

Нагадаємо, в умовах підвищеної напруженості між Заходом і РФ, НАТО розробляє численні сухопутні коридори для оперативного переміщення американських військ і бронетехніки до передової в разі великої наземної війни в Європі.