У РФ стверджують про захоплення заводу у Вовчанську: в ISW повідомили, де просунувся ворог (карти)

За словами аналітиків, зросла кількість ударів авіабомбами по Старомайорському Донецької області. Можливо, проводиться підготовка до майбутніх наземних атак поблизу населеного пункту.

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Російські війська 20 і 21 червня продовжили наступальні операції в північній частині Харківської області, але без підтверджених успіхів. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 21 червня.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що ЗС РФ увечері 20 червня завдали ударів у районі Липців, Вовчанська і Тихого, але зазначили, що не було активних наступальних дій на цьому напрямку 21 червня. Натомість були потужні удари корегованими бомбами з Бєлгородської області.

У поліції Харківської області повідомили, що станом на 12:00 21 червня війська РФ випустили 17 КАБів по позиціях на північ і північний схід від Харкова. Російські військкори стверджують, що ЗСУ продовжили контратаки в районі Глибокого, на північ від Липців.

Російські джерела повторили твердження про те, що російські війська захопили весь Вовчанський агрегатний завод, і територію біля дитячої музичної школи. Повідомляється про захоплення більшої частини Тихого, хоча ISW не знайшли візуальних свідчень військ РФ у Тихому і продовжують вважати, що ЗСУ нещодавно відбили населений пункт.

Українські військові поки що не підтвердили, що ЗС РФ застосували когеровану бомбу ФАБ-3000 для удару по Липцях 20 червня, попри поширені повідомлення про те, що 20 червня було завдано першого в історії удару з використанням бомби ФАБ-3000 нової модифікації. Представник ЗС України майор Ілля Євлаш зазначив, що поки що не завершили розслідування місця вибуху в Липцях і поки що не можуть підтвердити, чи використовувала Росія ФАБ-3000. За його словами, російські сили найчастіше використовують легші модифікації ФАБ, такі як ФАБ-250 і ФАБ-500.

Харківська область на карті

Українські ЗМІ також поширили коментарі про те, що радіус вибуху під час удару по Липцях становив лише близько 90 метрів, тоді як радіус вибуху ФАБ-3000 має бути близько 260 метрів. Російські військкори сумніваються в ефективності ФАБ-3000. Зазначивши, що російський винищувач-бомбардувальник може доставити корисне навантаження однієї бомби ФАБ-3000, яке можна порівняти з трьома бомбами ФАБ-1500 з модулями, що планують. Також зазначено, що російські війська можуть завдати більш ефективної шкоди, якщо скинуть три ФАБ-1500 або чотири бомби ФАБ-500. Зазначається, що таким чином у військ РФ вища ймовірність вразити ціль.

Куп'янськ

Російські війська нещодавно просунулися вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кременна на тлі атак у цьому районі 21 червня. Опубліковані кадри підтвердили, що війська нещодавно просунулися на схід від Піщаного. Додаткові кадри показують, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Нововодяного.

Російські війська 21 червня продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не відбулося. Російські військкори стверджували, що ЗС РФ закріпилися на околиці Роздолівки, але в ISW не знайшли підтверджень.

Часів Яр

21 червня війська РФ продовжили наступальні дії в районі Часового Яру, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. ЗС РФ продовжили наступальні операції в районі Часового Яру, зокрема в мікрорайоні "Канал"; на північ від Часового Яру біля Калинівки; в районі Кліщіївки 20 і 21 червня.

Командир української бригади на Часовярському напрямку заявив 21 червня, що російські війська, які діють у цьому районі, мають у своєму розпорядженні значну перевагу в артилерійських боєприпасах.

21 червня продовжилися наступальні дії на Торецькому напрямку. Але без підтверджених змін лінії фронту. Військкори стверджували, що російські війська просунулися на 2 км у районі Нью-Йорка і Торецька та увійшли в околиці Північного. ISW не знайшли підтверджень.

Авдіївка

Донецька область на карті

21 червня російські війська продовжили наступальні дії в районі Авдіївки. Російські військкори стверджували, що ЗС РФ просунулися на північний берег Карлівського водосховища і на захід від Нетайлового. У ISW не знайшли підтверджень.

Донецьк

Війська РФ нещодавно просунулися на захід і південний захід від Донецька на тлі наступальних операцій у цьому районі 21 червня. Геолоковані кадри, опубліковані 21 червня, показують, що ЗС РФ нещодавно просунулися на захід від Новомихайлівки та в межах Красногорівки.

21 червня позиційні бої продовжилися на кордоні Донецької та Запорізької областей. Повідомляється про збільшення кількості авіабомб по Старомайорському. Можливо, проводиться підготовка до майбутніх наземних атак поблизу населеного пункту.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, президент РФ Володимир Путін шукає привід для ядерного удару по Україні.

Також повідомлялося, що українці здивували іноземців дронами Fury PRO, які викрадають зброю.