Майбутнє західних танків: Rheinmetall показала KF-51U Panther з новою 130-мм гарматою (фото)

Експерти зазначили, що ефективна дальність ураження 130-мм гармати L51 із системою автоматичного заряджання на 50% вища порівняно з наявними 120-мм конкурентами.

Related video

Німецький оборонний гігант Rheinmetall на виставці Eurosatory 2024 продемонстрував основний бойовий танк (ОБТ) нового покоління KF-51U Panther, який обіцяє здійснити революцію в галузі бронетанкової техніки. Як розповіли 23 червня оглядачі Army Recognition, нова "Пантера" являє собою значний стрибок вперед, пропонуючи передові технології, посилену вогневу міць і чудову мобільність.

Автори матеріалу зазначають, що представлений на виставці KF51 Panther позиціонується як потенційний наступник Leopard 2, що увібрав у себе досвід недавніх конфліктів і технологічний прогрес. Серед ключових особливостей ОБТ — вдосконалена броня, системи активного захисту і нова 130-мм гармата Future Gun System (FGS), яка перевершує традиційні 120-мм гармати за дальністю і вогневою потужністю.

Інновації та технічні особливості

Модель KF-51U оснащена концептуальною безекіпажною вежею, яка являє собою значний крок вперед в еволюції основних бойових танків. Вона оснащена коаксіальним важким кулеметом 50 калібру і дистанційно керованим кулеметом Rheinmetall RMG762, який підходить для ураження невеликих безпілотних літальних апаратів. Також у башті встановлено пусковий механізм для димових гранат.

"Пантера" обладнана інтегрованою системою захисту, яка поєднує активні, реактивні та пасивні заходи. Також є система активного захисту (APS) і система швидкої постановки завіси ROSY для підвищення живучості екіпажу на полі бою.

Екіпаж KF-51U складається з командира і навідника, які мають доступ до сучасної оптики денного і нічного бачення з інтегрованими лазерними далекомірами.

Танк KF-51U Panther Фото: Army Recognition

Особливість L51

Головною інновацією танка є 130-мм гармата Future Gun System компанії Rheinmetall з довжиною ствола 51 калібр, розроблена компанією Rheinmetall. Демонстраційний зразок цієї гармати продемонстрував перевагу за енергією і віддачею порівняно зі стандартною 120-мм гарматою L55/L55A1 під час прямих випробувань із бойовою стрільбою по сучасних цілях.

L51 без елементів кріплення важить 3000 кілограмів, а довжина ствола становить 6,63 метра. Таким чином збільшений калібр дає змогу підвищити дулову енергію і руйнівну здатність, що призводить до збільшення ефективної дальності ураження на 50% порівняно з наявними 120-мм гарматами.

Однією з головних інновацій L51 є інтеграція автозарядки, яка підвищує скорострільність і зменшує чисельність екіпажу, необхідного для управління танком. Система заряджання з'єднана з магазинами револьверного типу, які вміщують до 25 боєзарядів різних типів, включно з програмованими боєприпасами повітряного вибуху. Така універсальність дозволяє танку ефективно вражати широкий спектр цілей — від важкоброньованої техніки до позицій піхоти та повітряних загроз.

Важливо

Тренд на більшу гармату і безекіпажну башту: що відомо про нові танки Leopard, Leclerc, K3 та KF51-U

Крім того, L51 є частиною ширшої системи Future Gun System компанії Rheinmetall, яка містить цифрову архітектуру, що відповідає стандартам НАТО Generic Vehicle Architecture. Вона забезпечує інтеграцію передових систем цілевказівки, штучного інтелекту для підтримки прийняття рішень і зв'язку з іншими системами поля бою. Зазначається, що гармату розроблено як частину мережецентричної бойової системи, що підвищує ситуаційну обізнаність і оперативну ефективність.

Танк KF-51U Panther Фото: Army Recognition

"Інноваційний підхід відображає прагнення Rheinmetall відповідати мінливим бойовим вимогам і використовувати передові технології для підвищення ефективності та живучості наземних бойових систем", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, концерн KNDS на виставці Eurosatory 2024 представив новий основний бойовий танк (ОБТ) Leopard 2A8. Машина обладнана системою активного захисту EuroTrophy, що продиктовано досвідом війни в Україні.