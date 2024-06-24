Будущее западных танков: Rheinmetall показала KF-51U Panther с новой 130-мм пушкой (фото)

Эксперты отметили, что эффективная дальность поражения 130-мм пушки L51 с системой автоматического заряжания на 50% выше по сравнению с существующими 120-мм конкурентами.

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Немецкий оборонный гигант Rheinmetall на выставке Eurosatory 2024 продемонстрировал основной боевой танк (ОБТ) нового поколения KF-51U Panther, который обещает произвести революцию в области бронетанковой техники. Как рассказали 23 июня обозреватели Army Recognition, новая "Пантера" представляет собой значительный скачок вперед, предлагая передовые технологии, усиленную огневую мощь и превосходную мобильность.

Авторы материала отмечают, что представленный на выставке KF51 Panther позиционируется как потенциальный преемник Leopard 2, вобравший в себя опыт недавних конфликтов и технологический прогресс. Среди ключевых особенностей ОБТ — усовершенствованная броня, системы активной защиты и новая 130-мм пушка Future Gun System (FGS), которая превосходит традиционные 120-мм пушки по дальности и огневой мощи.

Инновации и технические особенности

Модель KF-51U оснащена концептуальной безэкипажной башней, которая представляет собой значительный шаг вперед в эволюции основных боевых танков. Она оснащена коаксиальным тяжелым пулеметом 50 калибра и дистанционно управляемым пулеметом Rheinmetall RMG762, который подходит для поражения небольших беспилотных летательных аппаратов. Также в башне установлен пусковой механизм для дымовых гранат.

"Пантера" оборудована интегрированной системой защиты, которая сочетает активные, реактивные и пассивные меры. Также имеются система активной защиты (APS) и система быстрой постановки завесы ROSY для повышения живучести экипажа на поле боя.

Экипаж KF-51U состоит из командира и наводчика, которые имеют доступ к современной оптике дневного и ночного видения с интегрированными лазерными дальномерами.

Танк KF-51U Panther Фото: Army Recognition

Особенность L51

Главной инновацией танка является 130-мм пушка Future Gun System компании Rheinmetall с длиной ствола 51 калибр, разработанная компанией Rheinmetall. Демонстрационный образец этого орудия продемонстрировал превосходство по энергии и отдаче по сравнению со стандартной 120-мм пушкой L55/L55A1 в ходе прямых испытаний с боевой стрельбой по современным целям.

L51 без элементов крепления весит 3000 килограммов, а длина ствола составляет 6,63 метра. Таким образом увеличенный калибр позволяет повысить дульную энергию и разрушительную способность, что приводит к увеличению эффективной дальности поражения на 50% по сравнению с существующими 120-мм пушками.

Одной из главных инноваций L51 является интеграция автозарядки, которая повышает скорострельность и уменьшает численность экипажа, необходимого для управления танком. Система заряжания соединена с магазинами револьверного типа, которые вмещают до 25 боезарядов различных типов, включая программируемые боеприпасы воздушного взрыва. Такая универсальность позволяет танку эффективно поражать широкий спектр целей — от тяжелобронированной техники до позиций пехоты и воздушных угроз.

Важно

Тренд на большую пушку и необитаемую башню: что известно о новых танках Leopard, Leclerc, K3 и KF51-U

Кроме того L51 является частью более широкой системы Future Gun System компании Rheinmetall, которая включает в себя цифровую архитектуру, соответствующую стандартам НАТО Generic Vehicle Architecture. Она обеспечивает интеграцию передовых систем целеуказания, искусственного интеллекта для поддержки принятия решений и связи с другими системами поля боя. Отмечается, что орудие разработано как часть сетецентрической боевой системы, повышающей ситуационную осведомленность и оперативную эффективность.

Танк KF-51U Panther Фото: Army Recognition

"Инновационный подход отражает стремление Rheinmetall соответствовать меняющимся боевым требованиям и использовать передовые технологии для повышения эффективности и живучести наземных боевых систем", — подытожили обозреватели.

Напомним, концерн KNDS на выставке Eurosatory 2024 представил новый основной боевой танк (ОБТ) Leopard 2A8. Машина оборудована системой активной защиты EuroTrophy, что продиктовано опытом войны в Украине.