Удар ЗС РФ по Покровську: відомо вже про 40 постраждалих, серед них троє дітей

Крім мирних жителів, відомо про трьох поранених співробітників поліції, які відразу після удару прибули на допомогу людям.

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До 40 осіб, серед яких троє дітей, зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки ЗС РФ по Покровську Донецької області. Про це йдеться у повідомленні в Telegram Національної поліції України.

"Станом на 16:00 у Покровську — четверо вбитих і 40 поранених мирних жителів, з них троє дітей. Російські терористи поцілили двома ракетами "Іскандер-М" в одну й ту саму локацію з різницею в пів години", — розповіли правоохоронці.

Також зазначається, що окрім цивільних, поранення отримали троє співробітників поліції, які з перших хвилин удару прибули на місце події для надання допомоги людям.

Основною ціллю загарбників став приватний сектор. Також серед постраждалих є діти – це дві дівчинки 11 та 13 років, а також 12-річний хлопчик.

Співробітники слідчо-оперативної групи працювали на місці події, їм допомагали вибухотехніки та парамедики поліції у співпраці з рятувальниками ДСНС та "швидкою допомогою".

За попередньою інформацією, зафіксовано пошкодження щонайменше 18 цивільних об’єктів.

У понеділок, 24 червня, російські терористи вдарили по Покровську Донецької області ракетами "Іскандер-М". Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, десятки отримали поранення. На місце удару прибули правоохоронці, рятувальники й представники міської ради. Крім того, очільник ОВА Вадим Філашкін зазначив, що ворог запустив по Покровську дві ракети "Іскандер-М". Через удар також зруйновано приватний будинок та пошкоджено ще 16.

Також військовий експерт Defense Express Сергій Згурець повідомив, що зараз для російської армії найбільш пріоритетним є Покровський напрямок.