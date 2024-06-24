Наступ ЗС РФ на Харківщину: у регіоні введуть заборону на проїзд до трьох прикордонних сіл

За даними пресслужби Липецької сільради, у разі змін у пропускному режимі буде повідомлено додатково.

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У Харківській області вирішили тимчасово призупинити проїзд до сіл Борщова, Слобожанське та Липці у зв'язку з постійними обстрілами з боку росіян. Про це йдеться у повідомленні Липецької сільради у Telegram.

"У зв'язку з мінною небезпекою та постійними ворожими обстрілами, що загрожують здоров'ю та життю людей, з 25.06.2024 року зупиняється проїзд у населені пункти Борщова, Слобожанське та Липці", — зазначили у сільраді.

До того ж там запевнили, шо у разі змін у пропускному режимі буде надана додаткова інформація.

Своєю чергою у Липецькій сільській військовій адміністрації повідомили, що 24 червня о 5:30 в селі Слобожанське загинули місцеві жителі, які поїхали за особистими речами. Проте, відхилившись від шляху, вони наїхали на ворожу міну. Працівники сільської адміністрації висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

"Схиляємо низько голови у скорботі. Нехай душі загиблих знайдуть вічний спокій", — додали там.

Що відомо про наступ ЗС РФ на Харківську область

Російські окупаційні війська у травні перетнули державний кордон України на півночі Харківської області. Після цього вони розпочали спробу наступу у напрямку Харкова. Проте зусилля українських захисників сприяли стримуванню ворога, що не дало змоги йому просунутися вперед для обстрілів Харкова з артилерії.

17 червня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що російські окупанти продовжують спроби тиску на позиції українських захисників по всій лінії фронту. На деяких із них продовжуються жорстокі бої.

Також 22 червня Назар Волошин повідомив, що російські війська припинили інтенсивні бойові дії у Харківській області.