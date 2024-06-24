Наступление ВС РФ на Харьковщину: в регионе введут запрет на проезд в три приграничных села

По данным пресс-службы Липецкого сельсовета, в случае изменений в пропускном режиме будет сообщено дополнительно.

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В Харьковской области решили временно приостановить проезд в села Борщева, Слобожанское и Липцы в связи с постоянными обстрелами со стороны россиян. Об этом идет речь в сообщении Липецкого сельсовета в Telegram.

"В связи с минной опасностью и постоянными вражескими обстрелами, угрожающими здоровью и жизни людей, с 25.06.2024 года останавливается проезд в населенные пункты Борщева, Слобожанское и Липцы", — отметили в сельсовете.

К тому же там заверили, что в случае изменений в пропускном режиме будет предоставлена дополнительная информация.

В свою очередь в Липецкой сельской военной администрации сообщили, что 24 июня в 5:30 в селе Слобожанское погибли местные жители, которые поехали за личными вещами. Однако, отклонившись от пути, они наехали на вражескую мину. Работники сельской администрации выразили искренние соболезнования родным и близким погибших.

"Склоняем низко головы в скорби. Пусть души погибших обретут вечный покой", — добавили там.

Что известно о наступлении ВС РФ на Харьковскую область

Российские оккупационные войска в мае пересекли государственную границу Украины на севере Харьковской области. После этого они начали попытку наступления в направлении Харькова. Однако усилия украинских защитников способствовали сдерживанию врага, что не позволило ему продвинуться вперед для обстрелов Харькова из артиллерии.

17 июня спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что российские оккупанты продолжают попытки давления на позиции украинских защитников по всей линии фронта. На некоторых из них продолжаются жестокие бои.

Также 22 июня Назар Волошин сообщил, что российские войска прекратили интенсивные боевые действия в Харьковской области.