Данія припинить навчання українських пілотів на F-16: у чому причина

Навчання триватиме тільки до кінця 2024 року. Потім Данія перейде на більш сучасні F-35 і їй знадобиться база Скрідструп, де зараз навчаються українські пілоти.

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Данія навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16 тільки до кінця 2024 року. Таким чином до кінця навчальної програми в Данії підготовку на F-16 пройдуть близько 20 українських пілотів. Про це повідомляє The Local Denmark.

Причина проста: вже наступного року Данія переходитиме з F-16 на більш сучасні винищувачі F-35. І для них використовуватиметься авіабаза Скрідструп, на якій зараз і проходять навчання українські пілоти. Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен у понеділок, 24 червня, на спільній пресконференції з норвезьким міністром оборони Бьорном Арильдом Граммом.

Поульсен запевнив, що Данія все одно сприятиме підготовці українських пілотів за межами країни. І зазначив, що до кінця навчальної програми в Данії підготовку на винищувачах F-16 пройдуть близько 20 українських пілотів.

Володимир Зеленський на авіабазі Скрідструп у серпні 2023 року Фото: Офіс президента

Нагадаємо, командувач військово-повітряних сил Нідерландів генерал Арнуд Столманн заявив, що вже приблизно влітку в небі над Україною нарешті з'являться винищувачі F-16.

А 13 червня військовий аналітик Олександр Коваленко розповів, які завдання літаки F-16 зможуть виконувати на різних напрямках. Нагадаємо, генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має право бити по законних військових цілях на території Росії з літаків F-16. Він підкреслив, що це передбачає право на самозахист, закріплене в Статуті ООН.