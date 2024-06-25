У Британії почалися навчання Sea Breeze 24 за участю українських кораблів: яка мета (фото)

Захід включає підготовку українських моряків до виконання завдань з пошуку та знешкодження мін, зокрема у складі багатонаціональної тактичної групи.

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У вівторок, 24 червня, у шотландському місті Глазго стартували міжнародні навчання під назвою Sea Breeze, в якому беруть участь українські кораблі. Основна мета поточних навчань полягає в підготовці та оцінці штабу протимінних дій ВМС України в плануванні та управлінні протимінними операціями, а також підготовка українців до виконання завдань у складі багатонаціональної тактичної групи. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил України.

Особлива увага приділяється підготовці операторів комплексів Sea Fox, які займатимуться пошуком і знешкодженням мін. Також у плані навчань передбачено підготовку штабу для амфібійних операцій, включно з тренувальними заходами за участю експедиційних сил США.

Зазначається, що цього року до навчань долучилися 13 країн-учасниць, серед яких такі країни, як Болгарія, Швеція, Естонія, Німеччина, Франція, Грузія, Греція, Румунія, Польща, Японія та Велика Британія. Організаторами навчань виступили Україна і США, а Велика Британія приймає гостей на своїй території.

Військові навчання Sea Breeze у Шотландії Фото: ВМС ВСУ Військові навчання Sea Breeze у Шотландії Військові навчання Sea Breeze у Шотландії Військові навчання Sea Breeze у Шотландії Військові навчання Sea Breeze у Шотландії Військові навчання Sea Breeze у Шотландії Військові навчання Sea Breeze у Шотландії Військові навчання Sea Breeze у Шотландії

Глава командування підготовки українських ВМС коммодор Дмитро Коваленко заявив, що Україна не тільки готується до майбутніх викликів у сфері розмінування моря, а й уже сьогодні активно виконує бойові завдання і розширює свої можливості у співпраці з партнерами по морю.

На наступних етапах навчань на учасників чекають планування протимінних операцій, спільні навчальні заходи в морі у складі міжнародних тактичних груп, а також злагодження сил і зміцнення взаємосумісності в роботі з союзниками.

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Нагадаємо, мінні тральники класу Sandown "Черкаси" і "Чернігів" ВМС України прибули до Портсмута після дводенного плавання з Шотландії. Ці колишні британські кораблі HMS Shoreham і HMS Grimsby, які були передані Україні 2023 року.