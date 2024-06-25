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Военный Фокус

В Британии начались учения Sea Breeze 24 с участием украинских кораблей: какова цель (фото)

украинские минные тральщики
Фото: ВМС ВСУ | Украинские минные тральщики "Черкаси" и "Чернігів" ВМС Украины

Мероприятие включает подготовку украинских моряков к выполнению задач по поиску и обезвреживанию мин, в том числе в составе многонациональной тактической группы.

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Во вторник, 24 июня в шотландском городе Глазго стартовали международные учения под названием Sea Breeze, в котором принимают участие украинские корабли. Основная цель текущих учений заключается в подготовке и оценке штаба противоминных действий ВМС Украины в планировании и управлении противоминными операциями, а также подготовка украинских к выполнению задач в составе многонациональной тактической группы. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины.

Особое внимание уделяется подготовке операторов комплексов Sea Fox, которые будут заниматься поиском и обезвреживанием мин. Также в плане учений предусмотрена подготовка штаба для амфибийных операций, включая тренировочные мероприятия с участием экспедиционных сил США.

Отмечается, что в этом году к учениям присоединились 13 стран-участниц, среди которых такие страны, как Болгария, Швеция, Эстония, Германия, Франция, Грузия, Греция, Румыния, Польша, Япония и Великобритания. Организаторами учений выступили Украина и США, а Великобритания принимает гостей на своей территории.

Военные учения Sea Breeze Fullscreen
Военные учения Sea Breeze в Шотландии
Фото: ВМС ВСУ
Военные учения Sea Breeze Fullscreen
Военные учения Sea Breeze в Шотландии
Военные учения Sea Breeze Fullscreen
Военные учения Sea Breeze в Шотландии
Военные учения Sea Breeze Fullscreen
Военные учения Sea Breeze в Шотландии
Военные учения Sea Breeze Fullscreen
Военные учения Sea Breeze в Шотландии
Военные учения Sea Breeze Fullscreen
Военные учения Sea Breeze в Шотландии
Военные учения Sea Breeze Fullscreen
Военные учения Sea Breeze в Шотландии
Военные учения Sea Breeze Fullscreen
Военные учения Sea Breeze в Шотландии
Военные учения Sea Breeze
Военные учения Sea Breeze
Военные учения Sea Breeze
Военные учения Sea Breeze
Военные учения Sea Breeze
Военные учения Sea Breeze
Военные учения Sea Breeze
Военные учения Sea Breeze

Глава командования подготовки украинских ВМС коммодор Дмитрий Коваленко заявил, что Украина не только готовится к будущим вызовам в области разминирования моря, но уже сегодня активно выполняет боевые задачи и расширяет свои возможности в сотрудничестве с партнерами по морю.

На следующих этапах учений участников ждут планирование противоминных операций, совместные учебные мероприятия в море в составе международных тактических групп, а также слаживание сил и укрепление совместимости в работе с союзниками.

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Напомним, минные тральщики класса Sandown "Черкаси" и "Чернігів" ВМС Украины прибыли в Портсмут после двухдневного плавания из Шотландии. Эти бывшие британские корабли HMS Shoreham и HMS Grimsby, которые были переданы Украине в 2023 году.