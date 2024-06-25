В Британии начались учения Sea Breeze 24 с участием украинских кораблей: какова цель (фото)

Мероприятие включает подготовку украинских моряков к выполнению задач по поиску и обезвреживанию мин, в том числе в составе многонациональной тактической группы.

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Во вторник, 24 июня в шотландском городе Глазго стартовали международные учения под названием Sea Breeze, в котором принимают участие украинские корабли. Основная цель текущих учений заключается в подготовке и оценке штаба противоминных действий ВМС Украины в планировании и управлении противоминными операциями, а также подготовка украинских к выполнению задач в составе многонациональной тактической группы. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины.

Особое внимание уделяется подготовке операторов комплексов Sea Fox, которые будут заниматься поиском и обезвреживанием мин. Также в плане учений предусмотрена подготовка штаба для амфибийных операций, включая тренировочные мероприятия с участием экспедиционных сил США.

Отмечается, что в этом году к учениям присоединились 13 стран-участниц, среди которых такие страны, как Болгария, Швеция, Эстония, Германия, Франция, Грузия, Греция, Румыния, Польша, Япония и Великобритания. Организаторами учений выступили Украина и США, а Великобритания принимает гостей на своей территории.

Военные учения Sea Breeze в Шотландии Фото: ВМС ВСУ Военные учения Sea Breeze в Шотландии Военные учения Sea Breeze в Шотландии Военные учения Sea Breeze в Шотландии Военные учения Sea Breeze в Шотландии Военные учения Sea Breeze в Шотландии Военные учения Sea Breeze в Шотландии Военные учения Sea Breeze в Шотландии

Глава командования подготовки украинских ВМС коммодор Дмитрий Коваленко заявил, что Украина не только готовится к будущим вызовам в области разминирования моря, но уже сегодня активно выполняет боевые задачи и расширяет свои возможности в сотрудничестве с партнерами по морю.

На следующих этапах учений участников ждут планирование противоминных операций, совместные учебные мероприятия в море в составе международных тактических групп, а также слаживание сил и укрепление совместимости в работе с союзниками.

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Напомним, минные тральщики класса Sandown "Черкаси" и "Чернігів" ВМС Украины прибыли в Портсмут после двухдневного плавания из Шотландии. Эти бывшие британские корабли HMS Shoreham и HMS Grimsby, которые были переданы Украине в 2023 году.