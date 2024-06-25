Саміт НАТО: консенсус щодо України можуть сформувати в останній день, — ОП

Минулого літа на саміті у Вільнюсі Зеленський активно лобіював політичне запрошення приєднатися до блоку. Зараз він вважає, що цьогорічний саміт повинен вирішити питання про запрошення Києва до приєднання.

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Україна прагне побачити "сильне рішення" за підсумками саміту НАТО у Вашингтоні у липні, оскільки стратегічна мета Києва полягає у набутті повноправного членства в Альянсі. Про це в інтерв'ю Reuters заявив заступник голови Офісу президента з питань зовнішньої політики Ігор Жовква.

Перед початком свого візиту до Люксембургу на зустріч Євросоюзу для початку переговорів про вступ України, політик зазначив, що Київ хоче, щоб саміт НАТО завершився конкретними результатами.

"Я вважаю, що цей саміт заслуговує на те, щоб мати тверде рішення, зокрема щодо України. Тому що, я маю на увазі, якщо у вас буде брак твердих рішень щодо України, саміт буде марним", — зазначив високопосадовець. Водночас Жовква не уточнив, до яких наслідків може призвести таке рішення.

Тим часом видання нагадує, що президент України Володимир Зеленський минулого літа на саміті НАТО у Вільнюсі безуспішно лобіював політичне запрошення приєднатися до альянсу. На його думку, цьогорічний саміт має вирішити питання про запрошення Києва до приєднання.

За словами Ігоря Жовкви, початок 25 червня переговорів про вступ України до ЄС, іншого великого західного органу, до якого вона прагне, став "великим поштовхом" для українців на вулицях і в окопах, оскільки це найбільший конфлікт у Європі після Другої світової війни.

"Ми заслуговуємо на тверде рішення. Будь-яке рішення з боку НАТО приймає консенсус. І ми всі це знаємо, і ми розуміємо, що, можливо, цього разу консенсус знову буде сформований в останній день перед самітом", — сказав Жовква.

4 червня повідомлялося, що на саміті НАТО, який відбудеться у липні у Вашингтоні, Україні запропонують спеціальний пакет військової допомоги.

Також 12 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вступ України до Північноатлантичного альянсу стане можливим лише після перемоги.