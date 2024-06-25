Саммит НАТО: консенсус по Украине могут сформировать в последний день, — ОП

Прошлым летом на саммите в Вильнюсе Зеленский активно лоббировал политическое приглашение присоединиться к блоку. Сейчас он считает, что нынешний саммит должен решить вопрос о приглашении Киева к присоединению.

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Украина стремится увидеть "сильное решение" по итогам саммита НАТО в Вашингтоне в июле, поскольку стратегическая цель Киева заключается в приобретении полноправного членства в Альянсе. Об этом в интервью Reuters заявил заместитель главы Офиса президента по вопросам внешней политики Игорь Жовква.

Перед началом своего визита в Люксембург на встречу Евросоюза для начала переговоров о вступлении Украины, политик отметил, что Киев хочет, чтобы саммит НАТО завершился конкретными результатами.

"Я считаю, что этот саммит заслуживает того, чтобы иметь твердое решение, в том числе по Украине. Потому что, я имею в виду, если у вас будет недостаток твердых решений по Украине, саммит будет бесполезным", — отметил чиновник. В то же время Жовква не уточнил, к каким последствиям может привести такое решение.

Между тем издание напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский прошлым летом на саммите НАТО в Вильнюсе безуспешно лоббировал политическое приглашение присоединиться к альянсу. По его мнению, нынешний саммит должен решить вопрос о приглашении Киева к присоединению.

По словам Игоря Жовквы, начало 25 июня переговоров о вступлении Украины в ЕС, другого крупного западного органа, к которому она стремится, стало "большим толчком" для украинцев на улицах и в окопах, поскольку это самый большой конфликт в Европе после Второй мировой войны.

"Мы заслуживаем твердого решения. Любое решение со стороны НАТО принимает консенсус. И мы все это знаем, и мы понимаем, что, возможно, на этот раз консенсус снова будет сформирован в последний день перед саммитом", — сказал Жовква.

4 июня сообщалось, что на саммите НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне, Украине предложат специальный пакет военной помощи.

Также 12 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс станет возможным только после победы.