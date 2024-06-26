"Ідеальна тактика": у ВМС прокоментували знищення складу БПЛА у російському Єйську (відео)

Замість того, щоб відбивати стріли, ефективніше знищити лучника, який ці стріли випускає. Речник ВМС Дмитро Плетенчук наголосив, що в Єйську також знищено навчальний центр, де готували операторів БПЛА.

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Удар, який нанесли Збройні в ніч проти 21 червня по об'єктах військового полігону в російському Єйську у Краснодарському краї насправді є "ідеальною тактикою" ведення війни. Так вважає речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

"Це той випадок, коли замість того, щоб відбивати стріли, які вже летять, ви вбиваєте безпосередньо лучника", — наголосив він, додавши, що така ідеальна тактика, знищити зброю ще до того, як ворог її застосує, завжди буде ефективніше.

Він наголосив, що Сили оборони знищили в Єйську доволі потужне озброєння РФ, оскільки було уражено не лише склад з дронами, але й навчальний центр, де готували операторів безпілотників.

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"Через це вони матимуть деякі складнощі з особовим складом", — зауважив Плетенчук.

Він переконаний, що росіяни незабаром компенсують втрати як БПЛА, так і людей, адже це не більше, ніж розхідний матеріал для окупантів.

Думки Дмитра Плетенчука з приводу ударів по Єйську можна почути до 02:11

"Але цей кейс є дуже показовим", — резюмував речник ВМС.

Нагадаємо, тієї ночі ВМС у взаємодії зі Службою безпеки України ліквідували 20 дронів типу Shahed-136 / "Герань-2", 50 ударних БПЛА типу "Ланцет", 40 розвідувальних безпілотників типу ZALA та 10 розвідувальних БПЛА типу SuperCam.