Знову вибухи і пожежі: у Росії повідомили про масовану атаку дронів (відео)

Оперативний штаб Краснодарського краю повідомив про падіння БПЛА на території Ільського НПЗ. Також були атаковані республіка Адигея, місто Волгоград.

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У ніч на 21 червня безпілотники атакували Краснодарський край і республіку Адигея в РФ. Про це повідомило російські медіа ASTRA.

Повідомляється, що БПЛА атакували Єйськ, де розташований військовий аеродром. Після атаки дронів у місті почалася пожежа.

Крім того, як зазначили журналісти, вибухи було чути в селищі Яблоновський в Адигеї.

Вибух у Росії

Атака БПЛА на Краснодарський край: реакція влади

Губернатор Краснодарського Краю Веніамін Кондратьєв у себе в Telegram написав, що масованої атаки зазнали об'єкти інфраструктури. У Краснодарі пошкоджено будівлю котельні поруч з автовокзалом "Південний". У Сіверському районі на території нафтопереробного заводу було пошкоджено адміністративні будівлі.

Також Оперативний штаб Краснодарського краю повідомив про падіння БПЛА на території Ільського НПЗ. Були пошкоджені господарські споруди. Почалася пожежа на площі 50 квадратних метрів.

Також журналісти повідомили, що в Краснодарі на Південному вокзалі було збито дрон, унаслідок чого пошкоджено автобус. Крім того, під атакою БПЛА опинилося місто Волгоград.

Вибух у Росії

Раніше повідомлялося, що у США пояснили, звідки ЗСУ можуть атакувати територію РФ. Старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер зазначив, що завдяки новому рішенню Росія втратить можливість накопичувати війська зі свого боку кордону біля Харківської та Сумської областей.