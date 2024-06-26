"Идеальная тактика": в ВМС прокомментировали уничтожение склада БПЛА в российском Ейске (видео)

Вместо того, чтобы отбивать стрелы, эффективнее уничтожить лучника, который эти стрелы выпускает. Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук отметил, что в Ейске также уничтожен учебный центр, где готовили операторов БПЛА.

Related video

Удар, который нанесли Вооруженные силы в ночь на 21 июня по объектам военного полигона в российском Ейске в Краснодарском крае на самом деле является "идеальной тактикой" ведения войны. Так считает представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"Это тот случай, когда вместо того, чтобы отбивать стрелы, которые уже летят, вы убиваете непосредственно лучника", — подчеркнул он, добавив, что такая идеальная тактика, уничтожить оружие еще до того, как враг его применит, всегда будет эффективнее.

Он отметил, что Силы обороны уничтожили в Ейске довольно мощное вооружение РФ, поскольку был поражен не только склад с дронами, но и учебный центр, где готовили операторов беспилотников.

Важно

ВСУ атаковали базу в Ейске: РФ придется приглашать новых инструкторов из Ирана (видео)

"Из-за этого они будут иметь некоторые сложности с личным составом", — отметил Плетенчук.

Он убежден, что россияне вскоре компенсируют потери как БПЛА, так и людей, ведь это не более, чем расходный материал для оккупантов.

Мысли Дмитрия Плетенчука по поводу ударов по Ейску можно услышать до 02:11

"Но этот кейс является очень показательным", — резюмировал представитель ВМС.

Напомним, той ночью ВМС во взаимодействии со Службой безопасности Украины ликвидировали 20 дронов типа Shahed-136 / "Герань-2", 50 ударных БПЛА типа "Ланцет", 40 разведывательных беспилотников типа ZALA и 10 разведывательных БПЛА типа SuperCam.