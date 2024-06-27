США відстають від Китаю в гонці за високотехнологічними боєприпасами: у чому причина

Свого часу американські фахівці розробили найпотужнішу вибухову речовину CL-20. Однак Китай активно працює над створенням нових енергетичних матеріалів, які можуть перевершити її характеристики.

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Військові організації розвинених країн прагнуть перейти від застарілих вибухових речовин, таких як HMX і RDX, до нових можливостей. У цих перегонах Сполучені Штати займають аж ніяк не провідну позицію, оскільки Китай, "наступаючи на п'яти", зумів інвестувати у фундаментальні дослідження передових енергетичних матеріалів, які можуть кардинально змінити параметри вогневої потужності та ефективності боєприпасів. Про те, чому американці опинилися в ролі наздоганяльників у галузі високотехнологічних снарядів, йдеться в публікації Breaking Defense.

Автори матеріалу пишуть, що за останні два десятиліття вчені Китаю і Росії активно проводили дослідження, спрямовані на створення нових класів боєприпасів, які можуть перевершувати за характеристиками найпотужнішу неядерну вибухову речовину, вироблену у США в значних кількостях — CL-20.

CL-20 (гексаніфурбіс) є високоенергетичною вибуховою речовиною, яка вважається однією з найпотужніших відомих на сьогоднішній день. Її енергія вибуху на 20-30% вища, ніж у гексогену, проте виробництво речовини складне і дороге, що обмежує її масове застосування.

Водночас Китай уже понад десять років вкладає значні кошти у виробництво CL-20 у промислових масштабах, прагнучи отримати переваги в характеристиках своїх систем озброєння і твердопаливних ракетних прискорювачів.

Ба більше, противники США активно працюють над створенням нових енергетичних матеріалів, які можуть перевершити характеристики CL-20, з метою підвищення ефективності боєприпасів і переваги у сфері озброєння.

Перспективні розробки

Аналітики зазначають, що наразі досліджуються нові класи енергетичних металоорганічних каркасів (EMOF) та інших складів, які забезпечують більшу енерговіддачу і стабільність. Деякі з них демонструють більш високу швидкість детонації, що призводить до більш потужних вибухів. Інші демонструють вищий питомий імпульс, що робить рухові установки ефективнішими, даючи змогу ракетам досягати більших швидкостей і дальності.

Водночас нові матеріали ще далекі від готовності до широкого впровадження. Вони часто надзвичайно чутливі, що створює ризики під час виробництва, зберігання та використання. Крім того, масштабування виробництва до промислових обсягів становить серйозні виклики.

Виклики на тлі китайських досягнень

Оглядачі пишуть, що США продовжують приділяти особливу увагу лише поступовому вдосконаленню рецептур уже наявних матеріалів, зокрема HMX і RDX.

"Розумно припустити, що американські вчені старанно працюють над новими класами енергетичних матеріалів, щоб перевершити характеристики цих "робочих конячок". Але, попри те, що Пентагон продовжує фінансувати дослідження вітчизняних і закордонних учених у галузі енергетичних сполук, немає жодних свідчень того, що ці матеріали розглядалися для використання в американських системах озброєння", — підкреслили аналітики.

За їхніми словами, Китай поки що випереджає США у фундаментальній науці, пов'язаній із передовими енергетичними матеріалами, що викликає занепокоєння в американських військових. Хоча справжня технологічна перевага в оборонному секторі полягає не обов'язково у відкритті або синтезі нових матеріалів, а в успішному впровадженні нових матеріалів в оперативні системи озброєнь.

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Одним із виходів у цій ситуації є створення Об'єднаного перехідного офісу з енергетичних матеріалів (JETO) для впорядкування розроблення та інтеграції передових матеріалів, таких як CL-20.

"JETO — це найкращий шанс для американських збройних сил зрівнятися за темпами з такими стратегічними конкурентами, як Китай, і створити надійний конвеєр для розробки нових енергетичних матеріалів", — підсумували експерти.

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