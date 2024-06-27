США отстают от Китая в гонке за высокотехнологичными боеприпасами: в чем причина

В свое время американские специалисты разработали мощнейшее взрывчатое вещество CL-20. Однако Китай активно работает над созданием новых энергетических материалов, которые могут превзойти его характеристики.

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Военные организации развитых стран стремятся перейти от устаревших взрывчатых веществ, таких как HMX и RDX, к новым возможностям. В этой гонке Соединенные Штаты занимают отнюдь не лидирующую позицию, поскольку Китай, "наступая на пятки", сумел инвестировать в фундаментальные исследования передовых энергетических материалов, которые могут кардинально изменить параметры огневой мощи и эффективности боеприпасов. О том почему американцы оказались в роли догоняющих в области высокотехнологичных снарядов говорится в публикации Breaking Defense.

Авторы материала пишут, что за последние два десятилетия ученые Китая и России активно проводили исследования, направленные на создание новых классов боеприпасов, которые могут превосходить по характеристикам самое мощное неядерное взрывчатое вещество, производимое в США в значимых количествах — CL-20.

CL-20 (гексанифурбис) является высокоэнергетическим взрывчатым веществом, которое считается одним из самых мощных известных на сегодняшний день. Его энергия взрыва на 20-30% выше, чем у гексогена, однако производство вещества сложное и дорогостоящее, что ограничивает его массовое применение.

В то же время Китай уже более десяти лет вкладывает значительные средства в производство CL-20 в промышленных масштабах, стремясь получить преимущества в характеристиках своих систем вооружения и твердотопливных ракетных ускорителей.

Более того, противники США активно работают над созданием новых энергетических материалов, которые могут превзойти характеристики CL-20, с целью повышения эффективности боеприпасов и превосходства в сфере вооружения.

Перспективные разработки

Аналитики отмечают, что в настоящее время исследуются новые классы энергетических металлоорганических каркасов (EMOF) и других составов, которые обеспечивают более высокую энергоотдачу и стабильность. Некоторые из них демонстрируют более высокую скорость детонации, что приводит к более мощным взрывам. Другие демонстрируют более высокий удельный импульс, что делает двигательные установки более эффективными, позволяя ракетам достигать больших скоростей и дальности.

В то же время новые материалы еще далеки от готовности к широкому внедрению. Они часто чрезвычайно чувствительны, что создает риски при производстве, хранении и использовании. Кроме того, масштабирование производства до промышленных объемов представляет серьезные вызовы.

Вызовы на фоне китайских достижений

Обозреватели пишут, что США продолжают уделять особое внимание лишь постепенному совершенствованию рецептур уже существующих материалов, в том числе HMX и RDX.

"Разумно предположить, что американские ученые усердно работают над новыми классами энергетических материалов, чтобы превзойти характеристики этих "рабочих лошадок". Но, несмотря на то, что Пентагон продолжает финансировать исследования отечественных и зарубежных ученых в области энергетических соединений, нет никаких свидетельств того, что эти материалы рассматривались для использования в американских системах вооружения", — подчеркнули аналитики.

По их словам, Китай пока опережает США в фундаментальной науке, связанной с передовыми энергетическими материалами, что вызывает беспокойство у американских военных. Хотя истинное технологическое преимущество в оборонном секторе заключается не обязательно в открытии или синтезе новых материалов, а в успешном внедрении новых материалов в оперативные системы вооружений.

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Одним из выходов в данной ситуации является создание Объединенного переходного офиса по энергетическим материалам (JETO) для упорядочения разработки и интеграции передовых материалов, таких как CL-20.

"JETO — это лучший шанс для американских вооруженных сил сравняться по темпам с такими стратегическими конкурентами, как Китай, и создать надежный конвейер для разработки новых энергетических материалов", — подытожили эксперты.

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