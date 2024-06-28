"Унікальний досвід": морпіхи назвали головні складнощі операції в Кринках

За словами українського військового Віталія, стрілянина на лівобережжі Дніпра фактично не припиняється. Бійцям доводиться цілодобово перебувати в штурмах, а потім "відпочивати" в будинку за 100 метрів від бойових дій.

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Створення плацдарму в селі Кринки на лівобережжі Херсонської області є однією з найскладніших операцій, які вдавалося проводити ЗСУ за час повномасштабної війни. Про це детальніше розповів морський піхотинець із 35-ї бригади на ім'я Віталій у коментарі "Громадському".

За його словами, жити там можна, проте вийти вже не можна. Ба більше, в обох сторін був один колодязь на двох, і щоб набрати воду з нього — доводилося йти на штурм.

"Це їхня територія була, нас крили. Хтось підбігав до колодязя, обережно набирав воду. Коли ми їх уже вибили, вони наостанок просто кинули туди "двохсотого" — щоб отруїти воду, щоб не дісталася нам", — розповів Віталій.

У коментарі журналістам військовослужбовець також поділився, що це перша операція, в якій йому пощастило брати участь, однак ситуація всередині населеного пункту залишає бажати кращого, адже стрілянина на цій ділянці фронту не припиняється з обох сторін.

Крім того, продовжує боєць, якщо на інших напрямках після кількох днів штурму військовослужбовців міняють, щоб вони відпочили, то тут штурми набагато інтенсивніші, і цей самий відпочинок може проходити в будинку, розташованому за сто метрів від активних бойових дій.

А от боєць Олександр вважає, що найскладніше не бої в Кринках, а переправа через Дніпро. Під час повернення контролю над частиною території потрібно було діяти швидко.

"Кринки — це найскладніша операція, яка була на моїй практиці. Через поле бою, через умови боїв, через подолання водних перешкод. Небагато армій воювали в річках. Це унікальний досвід. Коли ти заходиш у Кринки, ти розумієш, що це не на два дні, не на три, не на тиждень; коли ти сідаєш у човен, то розумієш: це мінімум місяць", — розповів український військовий.

А ось з евакуацією поранених ситуація досить складна, адже вона може тягнутися тижнями. ЗС РФ вивчили всі шляхи і прострілюють їх. Це і призводить до втрат.

Нагадаємо, 31 травня повідомлялося, у чому складність ситуації в Кринках для морпіхів. Бійці продовжують утримувати плацдарм на лівобережжі Херсонської області, як говорив речник ВМС Дмитро Плетенчук, але дається це непросто.