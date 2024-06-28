БпЛА атакували найбільший завод електроніки і військову частину в РФ, — ЗМІ

Завод мікроелектроніки "Кремний Эл" виробляє мікроелектроніку, зокрема зокрема для зенітно-ракетних комплексів РФ. Місцева влада стверджує, що внаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю в регіоні, а постраждалих нібито немає.

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В Росії 28 червня був атакований завод "Кремний Эл" у Брянську та військова частина. Про це пише російське видання ASTRA.

"Військова частина у місті Карачів та завод "Кремний Эл" у Брянську атаковані вночі у Брянській області. На заводі пошкоджено дах виробничого корпусу, у військовій частині склад. Постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.

Завод мікроелектроніки "Кремний Эл" — один із з найбільших у Росії виробників мікроелектроніки. 90% виробництва тут йде у військову продукцію. Тут виготовляють транзистори, діоди, прості модулі на їх основі. Тобто це головний виробник компонентів, які використовуються, напевно, в абсолютно всіх військових мікросхемах у РФ.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив про відбиття атаки БпЛА російською ППО.

"Місто Брянськ зазнало атаки за допомогою БпЛА. Постраждалих немає. Безпілотний літальний апарат пригнічений засобами РЕБ. Внаслідок падіння безпілотника частково пошкоджено дах адміністративної будівлі.Шість реактивних безпілотних літальних апаратів літакового типу знищено над територією Карачівського району силами ППО", — написав губернатор в своєму телеграмі.

В російському оборонному відомстві заявили, що відбили атаку БпЛА на території РФ.

"Черговими засобами ППО перехоплено та знищено 12 БпЛА над територією Брянської області, знищено 9 БпЛА над територією Смоленської області, знищено 1 БпЛА в Курській області та перехоплений 1 БпЛА у Ростовській області", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 28 червня в РФ заявили, що російська протиповітряна оборона вночі знищила 25 українських безпілотників над територією Брянської, Смоленської, Воронезької, Курської та Ростовської областей.