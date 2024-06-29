У США уклали контракт на випуск 870 ракет до ЗРК Patriot: частина потрапить в Україну

Сума контракту становить 4,5 млрд доларів. Йдеться про виробництво новітніх боєприпасів до системи, а саме — перехоплювачів PAC-3 MSE.

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Армія США уклала контракт із компанією Lockheed Martin на виробництво ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) на 2024 фінансовий рік. Контракт вартістю 4,5 млрд доларів передбачає постачання 870 ракет і супутнього обладнання для зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot. Про це повідомила 28 червня пресслужба Сухопутних військ країни.

Зазначається, що підписання контракту підкреслює прихильність армії США до стабілізації та розширення виробництва PAC-3 MSE, яка є важливою складовою для підтримки американських військ, а також союзників, таких як Україна.

"Цей багаторічний контракт відповідає зобов'язанням армії щодо забезпечення стабільного виробництва цієї критично важливої системи озброєнь", — зазначив помічник міністра із закупівель, логістики та технологій армії Дуглас Буш.

Особливості ракет PAC-3 MSE

Ракети PAC-3 MSE мають попит завдяки їхній здатності захищати від вхідних загроз із використанням технології "lethality enhancer", яка передає цілі значно більше кінетичної енергії порівняно з традиційною вибуховою фрагментацією.

Характеристики ракети PAC-3 MSE

PAC-3 MSE ефективно протистоїть тактичним балістичним ракетам, крилатим ракетам, гіперзвуковим ракетам і літакам. Варіант виявився набагато компактнішим, ніж PAC-1 і PAC-2. Це пов'язано саме з тим, що він працює за принципом hit-to-kill. Ця технологія підвищує маневреність ракетного перехоплювача, даючи змогу зменшити габарити через відсутність потреби в додатковому просторі для розміщення боєголовки.

Раніше повідомлялося, що в США мають намір зупинити всі відкриті замовлення на системи ППО Patriot і ракети-перехоплювачі, поки Україна не матиме достатньо для захисту від повітряних атак РФ. За інформацією Financial Times, на виконання замовлення вже чекають Польща, Румунія, Німеччина та Італія.

Однак пізніше журналісти уточнили, що йдеться про боєприпаси до установок, а не про замовлення на самі ЗРК Patriot.